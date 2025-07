Frauen-EM 2025: Dänemark mit Vorwürfen gegen die Schiedsrichterin

Frauen-EM 2025: Auf diesen Kader setzt Bundestrainer Christian Wück

Wück setzt dabei auf elf Spielerinnen, die vor drei Jahren in England das EM-Finale erreichten. "Wir wollen mit einer Mischung aus Spielfreude, Begeisterung, Willen und Überzeugung agieren - dafür steht dieser Kader. Wenn uns das gelingt, kann es für uns sehr weit gehen", sagte Wück. Die DFB-Frauen spielen am 4. Juli gegen Polen, am 8. Juli gegen Dänemark und am 12. Juli gegen Schweden.