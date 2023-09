Nach der Trennung des DFB von Hansi Flick rückte Wagner unter Interims-Bundestrainer Rudi Völler beim 2:1-Sieg über Frankreich zusammen mit Hannes Wolf ins Trainerteam der A-Nationalmannschaft. Dort bleibt er nun auch unter Nagelsmann.

"Sandro hat in Unterhaching sehr gute Arbeit geleistet. Es war für mich total naheliegend, ihn zu fragen. Sandro hat sofort signalisiert, dass er das machen will. Ich bin sehr, sehr froh. Er ist diese Woche schon in Stadien unterwegs", sagte Nagelsmann während der Pressekonferenz am Freitag zur Personalie Wagner.