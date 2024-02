Anzeige

Die britische Regierung warnt die Fans vor deutschem Bier. Damit tut sie sich offenbar keinen Gefallen. Denn die ersten Reaktionen folgen prompt.

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland steht bevor. Zu diesem Anlass werden im Sommer Fans aus der ganzen Welt in der Bundesrepublik erwartet - natürlich auch aus Großbritannien, der Weg ist ja relativ kurz.

Nun gab die britische Regierung eine Warnung für alle Reisefreudigen raus, die dem Alkohol nicht abgeneigt sind: "Das Bier in Deutschland kann stärker als in Großbritannien sein. Also trinken Sie verantwortungsvoll, kennen Sie Ihre Grenzen und respektieren Sie die örtlichen Gesetze. Es könnte passieren, dass Sie nicht ins Stadion gelassen werden, wenn Sie zu viel trinken.“

Die Reaktionen kamen postwendend. Ein Parlamentsmitglied kritisierte das Vorgehen in der britischen Boulevardzeitung "The Sun": "In einer Zeit, in der es so viele ernste, den Weltfrieden betreffende Themen gibt, sollte das deutsche Bier die kleinste Sorge für unser Außenministerium sein. Fans, die nach Deutschland reisen, sollten die Gastgeber und ihre Gesetze respektieren, so wie wir es von ihnen erwarten. Aber sie brauchen keine nannyhaften staatlichen Ratschläge.“

Aktuell wird unabhängig von der britischen Meldung ein Alkoholverbot in und um die Stadien geprüft.