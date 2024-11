DFB-Aus bei der EM: Kein Elfmeter gegen Spanien - VAR-Ansetzung sorgt für Brisanz

Der verweigerte Handelfmeter im Spiel zwischen Deutschland und Spanien bleibt weiter Thema. Während Deutschland im Viertelfinale, auch auf Grund dieser Szene, die Segel streichen musste, darf Spanien am Dienstag gegen Frankreich im Halbfinale antreten. Vor dem Spiel streuen spanische Fans nochmal Salz in die deutsche Wunde.

So singen iberische Fans in der Münchner Innenstadt Lobeshymnen auf ihren fragwürdigen Helden. "Cu-Cu-Rella", schallt es über den Marienplatz. Mit viel Schadenfreude und einer Menge Selbstvertrauen ziehen die spanischen Fans gen Allianz Arena.

Es war der Aufreger im EM-Viertelfinale zwischen Spanien und Deutschland am Freitagabend: Der verweigerte Handelfmeter in der 106. Minute. Unzählige Experten, Spieler, Schiedsrichter, etc. äußerten sich bereits zu der Thematik – mit ganz unterschiedlichem Standpunkt.