Für seine beleidigenden Aussagen gegenüber Jürgen Klopp ist der englische Schiedsrichter David Coote suspendiert. Jetzt ist ein neues, noch pikanteres Video aufgetaucht.

Für David Coote, der seit Montag von der englischen Schiedsrichterorganisation PGMOL suspendiert ist, könnte es nach seinen wütenden Beleidigungen gegen Jürgen Klopp noch erheblichere Konsequenzen geben. Besonders, wenn ein spezieller Bericht der Boulevardzeitung "The Sun" der Wahrheit entspricht.

Wie das englische Tabloid mitteilte, liege ihnen ein weiteres Video von Coote vor, das den Schiedsrichter schwer belastet. Darin ist der Referee zu sehen, wie er mit einem amerikanischen Geldschein undefiniertes, weißes Pulver in die Nase zieht. Die Vermutung, dass es sich um Kokain handelt, liegt aber natürlich nahe. Besonders brisant ist das Datum, an dem das Videomaterial entstanden sein soll.

Angeblich soll das Erstellungsdatum der 6. Juli 2024 sein. Mitten während des EM-Turniers 2024 in Deutschland und einen Tag nach dem Ausscheiden des DFB-Teams gegen Spanien. Und damit natürlich auch das Viertelfinale, das durch eine Skandalentscheidung von Anthony Taylor, die Handspielsituation um Marc Cucurella betreffend, maßgeblich beeinflusst wurde.

Was das mit David Coote zu tun hat? Auch der Skandal-Schiedsrichter war bei der Partie Deutschland gegen Spanien im Einsatz. Coote begleitete den EM-Kracher an der Seite von Stuart Atwell als VAR-Assistent. Die UEFA räumt bereits ein, dass das englische Schiedsrichter-Gespann um Hauptschiedsrichter Anthony Taylor in der besagten Hand-Szene falsch lag.