DFB-Team: Amazon-Prime-Doku zeichnet Bild der Verzweiflung

Anzeige Seit der WM 2022 in Katar ist fast ein Jahr vergangen. Ein Film von Amazon Prime ruft die Schreckgespenster der WM-Schmach nun allerdings wieder hervor. Ratlose Spieler und ein brüllender Trainer - die Dokumentation kommt zur Unzeit. Der Einsturz des Königreichs beginnt mit knackenden Rissen. "Ich habe nicht gut geschlafen", berichtet Bundestrainer Hansi Flick seiner Mannschaft vor dem Japan-Spiel, er ist genervt, müde und zutiefst frustriert. "Weil wir KEINE Unterstützung aus Deutschland haben." Er ruft: "Aber das darf uns nicht interessieren!" Vor dem Länderspiel gegen Japan in Wolfsburg am Samstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) lohnt sich dieser Blick zurück auf das WM-Duell und das, was folgte - das Winter-Desaster von Katar. In der Hoffnung auf die Dokumentation eines großen Erfolgs hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sich hautnah von Amazon begleiten lassen, der SID hat den Vierteiler vor der Veröffentlichung am Freitag gesehen. Er ist die Chronologie eines Scheiterns: sportlich, politisch. Sportpolitisch. Gesellschaftlich. An der Diskussion um die Regenbogenbinde, am Umgang mit Katar, den Gegnern, der Quartierwahl. An sich selbst. Oder, wie Sprecher Bela Rethy sagt: "Es ist die Geschichte einer Tragödie." Selbstverständlich kommt dies alles inmitten einer tiefen Krise zur Unzeit. Die Spieler hadern mit ihrer Rolle als Botschafter, denen weit mehr aufgeladen wird als Fußball. "Man muss ja fast ein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich freut", sagt Joshua Kimmich, er findet das "extrem traurig". Oliver Bierhoff, der war ja noch da, klagt: "Das kannst du gar nicht gewinnen. Machst du nichts, ist es zu wenig, machst du was, ist es verkehrt."

Anzeige

Diese Ohnmacht frisst sich tief in die Mannschaft. "Wir haben die Binde getragen, für die wir zuerst geprügelt wurden - und jetzt kriegen wir wieder Kritik", beschwert sich Bierhoff: "Was können wir noch machen?" Sie machen die berühmte Mund-zu-Geste, sie ist richtig. Und kommt doch wieder falsch an. "Na dann", sagt Bela Rethy: "Endlich Fußball."

DFB-Doku auf Amazon: Schaubild des Versagens Endlich Fußball. All or Nothing, so heißt diese Doku, alles oder nichts. Es wird nichts - ein Schaubild des Versagens. Das ist das Gemeine: Dass die Zusehenden das fiese Ende schon kennen. Dadurch wirken gewisse Dinge sehr unangenehm, zum Beispiel ein Motivationsfilmchen, das Flick am Vorabend des ersten Gruppenspiels präsentiert. Der Flug der Graugänse: "WM 2022 - lasst uns von den Gänsen lernen und gemeinsam unseren großen Flug machen!" Daraus werden Leitsätze entwickelt: "Wir geben uns gegenseitig Aufwind." Mit dem Wissen ums Scheitern ist das schwer zu ertragen. Es entsteht der Eindruck, dass Flick seine Mannschaft zwar nicht verliert, aber doch irgendwie an ihr vorbeiredet. Er staucht sie brüllend zusammen, in der Halbzeit gegen Costa Rica: "Die sind blind und ihr macht die stark!" Er flucht nach dem Auftakt: "Fuck off, ey!" Er kämpft mit Unpünktlichkeit bei Sitzungen und damit, seinen Spielern Taktisches nachhaltig einzutrichtern.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

DFB-Team: Auf gute Laune folgt Katerstimmung Aus anfänglicher guter Laune - Riesenbälle, haha, Trommelworkshop, Himmelslaternen im viel zu weit außerhalb liegenden Wüsten-Quartier - wird bleierne Schwere. Wie sollen Graugänse so fliegen? Flick macht Fehler. Vor dem Spiel gegen Spanien keinen Spieler mit zur Pressekonferenz zu bringen, weil der Weg so weit ist, wird zum Affront gegen die internationalen Medien. Risse weiten sich. Joshua Kimmich und Niklas Süle schnauzen sich an, Süle droht mit dem Finger: "Laber mich nicht voll, ich sag's Dir!" Flick geht dazwischen. Kimmich kritisiert in der Japan-Nachbesprechung die Taktik, der Trainer reagiert gereizt: "Spreche ich eine andere Sprache?"

In den nächsten Wochen wird es ernst für die Nationalelf und Hansi Flick. Der DFB-Trainer hat seinen Kader für die Länderspiele gegen Japan (9. September in Wolfsburg) und Frankreich (12. September in Dortmund) nominiert und dabei für zwei dicke Überraschungen gesorgt. ran zeigt euch, wer bei den Testspielen dabei sein wird. © imago Leon Goretzka (FC Bayern)

Nicht mit dabei ist überraschend Leon Goretzka, obwohl er sich seinen Stammplatz bei den Bayern zuletzt zurückerkämpft hat. Auch Thomas Müller und Manuel Neuer stehen nicht im Kader. Das war allerdings zu erwarten: Müller sitzt beim FC Bayern derzeit auf der Bank. Neuer ist weiterhin verletzt. © Schüler Leon Goretzka (FC Bayern)

Goretzka meldete sich nach der Nicht-Nominierung via Instagram. "Ihr wisst, wie stolz es mich macht, für Deutschland zu spielen. Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein. Gerade die letzten Wochen haben sich wieder richtig gut angefühlt und ich habe mich brutal darauf gefreut, auch in der Nationalmannschaft meinen Beitrag zu leisten, dass wir als Team zurück in die Erfolgsspur kommen". © Schüler Leon Goretzka (FC Bayern)

Weiter schrieb er: "Gleichzeitig muss ich die Entscheidung des Trainers akzeptieren und werde weiter jeden Tag hart arbeiten um an den guten Start in die Saison anzuknüpfen. Ich wünsche uns allen zwei erfolgreiche Spiele und freue mich, wenn wir alle zusammen die Jungs bei den Spielen unterstützen ! Spätestens zur EM in unserem Land brauchen wir Euch alle!" © 2023 Getty Images Timo Werner (RB Leipzig)

Auch Timo Werner ist nicht dabei. Flick erklärt: "Timo ist ein Spieler, den ich sehr schätze, der uns viel gibt, auch gegen den Ball. Er ist im Moment im Verein nicht ganz so in Form und muss an gewissen Potenzialen arbeiten. Das haben wir ihm auch so gesagt." © 2023 Getty Images Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) © FIRO/SID Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) © Imago Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) © Schüler Emre Can (Borussia Dortmund) © 2023 Getty Images Robin Gosens (Union Berlin) © 2023 Getty Images Benjamin Henrichs (RB Leipzig) © Getty Images Joshua Kimmich (FC Bayern) © 2023 Getty Images Lukas Nmecha (Borussia Dortmund) © 2021 Getty Images Antonio Rüdiger (Real Madrid) © 2023 Getty Images Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) © 2019 Getty Images Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Wieder mit dabei ist Niklas Süle, der von Flick zuletzt noch einen Denkzettel erhielt. "Wir alle sehen eine gute Entwicklung bei ihm. Deshalb ist er dabei. Es war eine gute Reaktion zu sehen. Das war Zweck der Dinge, als wir uns im Juni noch dazu entschieden haben, ihn nicht mitzunehmen." © 2020 Getty Images Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) © imago Malick Thiaw (AC Mailand) © Jan Huebner Julian Brandt (Borussia Dortmund) © Uwe Kraft Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund) © Jan Huebner Serge Gnabry (FC Bayern) © imago images/Revierfoto Pascal Groß (Brighton & Hove Albion)

Die zweite große Überraschung: Für Goretzka wurde Brighton-Profi Pascal Groß nominiert. Der 32-Jährige spielt seit sechs Jahren in England und wird zum ersten Mal in die DFB-Elf berufen. © AFP/SID/GLYN KIRK Ilkay Gündogan (FC Barcelona) © Jan Huebner Kai Havertz (FC Arsenal) © Moritz Müller Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) © FIRO/SID Jamal Musiala (FC Bayern)

Der noch verletzte Jamal Musiala soll etwas später zum DFB-Team stoßen und für die zweite Partie gegen Frankreich zur Verfügung stehen. Er hatte sich zuletzt einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. © 2023 Getty Images Leroy Sane (FC Bayern) © 2023 Getty Images Kevin Schade (FC Brentford) © imago images/Beautiful Sports Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) © imago images/Sven Simon