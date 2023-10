...über den 0:1-Treffer nach der Füllkrug-Chance: "Das war so eine halb-halb Situation. Vorne stehen wir, hinten rücken wir ein bisschen raus. Da hat der Gegner einfach zu viel Platz, dann lassen wir ihn ins Zentrum dribbeln. Am Ende ist es schwer, die letzte Situation zu verteidigen. Aber davor haben wir mit einem ein bisschen besseren Nachrückverhalten alles besser im Griff. Wir gehen alle davon aus, dass der Niclas den macht."

Julian Nagelsmann ...über die Ansprache nach dem Spiel: "Ich glaube nach den letzten Monaten, dann 0:1 zurückzuliegen, und dann sehr gut zurückzukommen, war stark. Die Jungs haben in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gespielt. Auch in der ersten schon viele Chancen gehabt, aber da hatten wir nicht ganz so viel Zugriff. Wir haben auch individuell im Verteidigen nicht alles richtig gemacht. Was aber normal ist, in der kurzen Zeit, da müssen wir schon noch ein bisschen zulegen. Fußallerisch war es sehr, sehr gut über die ganze Zeit. Wir haben viele Chancen gehabt, und am Ende auch sehr verdient gewonnen."

...über das 1:1 von Gündogan: "Was gut ist, ist das Ilkay vorher schon in den Sechzehner nachsprintet - übrigens ein überragendes Spiel gemacht, Ilkay Gündogan - und hier sprintet er nach. Dieses Weiterlaufen, das ist die Gier, die wir brauchen vor dem Tor. Er bleibt nicht stehen, und hofft, dass er drin ist und er läuft weiter. Auch Leroy davor macht eine gute Aktion."

...über die Halbzeit-Ansprache: "Ich hatte das Gefühl in der ersten Halbzeit, dass wir zu früh das Spiel entscheiden wollten. Wir haben versucht, fast jede Situation mit sehr viel Risiko zu Ende zu spielen, hatten dann einfach zu viel Ballverluste. In der zweiten hatten wir trotzdem ein schnelles Spieltempo, aber viel, viel mehr Geduld. Wir waren gut in den Positionen, und haben geduldig eigentlich die gleiche Anzahl an Chancen rausgespielt, wie in der ersten Halbzeit, aber mit viel mehr Kontrolle. Und das war der Unterschied."

...über das 2:1 der DFB-Elf: "Wir haben insgesamt eine gute Positionierung, einfach ein bisschen mehr Geduld in den Situationen. Da schaltet Robin sehr, sehr gut und auch Fülle hat eine gute Bewegung, er bewegt sich kurz einen Schritt raus. Das macht auch Jamal gut auf der rechten Seite - mit der nötigen Geduld. Der Ball von Robin ist wirklich sehr, sehr gut. Und vor allem eine gute Position, das ist der Schlüssel. Er darf da nicht am Flügel parken, sondern soll mit in die Box kommen. Wenn wir einen Ballverlust haben ist er auch sofort im Gegenpressing und so kann er auch ein Tor vorbereiten."

...über Musialas Treffer zum 3:1: "Das ist das, was wir die Woche viel angesprochen haben. Dass Spieler, die vom Flügel ins Zentrum dribbeln, immer schwer zu verteidigen sind. Am Ende ist es ein bisschen Glück, dass er zu Fülle prallt, aber es geht auch um Besetzung im Sechzehner, wie viele Spieler da sind. Und es ist eine ähnliche Situation bei Jamal, wie bei Ilkay in der ersten Halbzeit. Er läuft einfach weiter, dann wird er irgendwie angeschossen. Aber am Ende musst du auch mal, wenn es nicht immer flüssig läuft, Tore erzwingen. Das haben sie sehr gut zu Ende gespielt. Das waren jetzt eigentlich gar nicht die klarsten Chancen, aber aus denen haben wir die Tore gemacht."

...über die Vorbereitung auf das Spiel gegen Mexiko: "Morgen haben wir eine zweigeteilte Gruppe - Regeneration und Wettkampfersatz. Wir fliegen jetzt noch nach Philadelphia und trainieren morgen dort. Dann haben wir Montag noch ein Abschlusstraining, wo wir noch ein paar Dinge anpassen, für Mexiko. Und dann versuchen wir auch gegen Mexiko wieder einen weiteren Schritt zu machen. Natürlich versuchen wir auch da, das Spiel zu gewinnen."

...über das Gefühl nach dem ersten Spiel: "Vor allem, wenn du 0:1 hinten bist, und dann trotzdem auch fußballerisch überzeugst, ist das schön. Wir haben jetzt nicht irgendwie einen Sieg zusammengewürgt, sondern waren fußballerisch sehr, sehr gut. Gegen eine Mannschaft, die schon sehr gute Einzelspieler hat. Die fünf Offensivspieler sind alle gefährlich, auf den beiden Außenseiterpositionen haben sie sehr viel Speed. Das musst du alles erstmal verteidigen, und demnach haben wir, finde ich, fußballerisch heute schon einen sehr guten Schritt gemacht."