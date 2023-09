Die Zeit der Experimente ist vorbei.

Anzeige

Mit dem Länderspiel gegen WM-Angstgegner Japan am Samstag startet die deutsche Nationalmannschaft in Wolfsburg in die Saison, an deren Ende die Heim-EM steht. Der Druck ist schon jetzt hoch und die Zeit der Experimente endgültig vorbei. Ein Kommentar.

Von Tobias Hlusiak

Vier aus 16.

Die Nationalmannschaftsbilanz der vergangenen Monaten ist verheerend. Auch und gerade deshalb steht Bundestrainer Hansi Flick vor dem Länderspiel-Doppelpack gegen Japan und Frankreich gehörig unter Druck.

Der Kurs muss nun klar und deutlich auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer umgelegt werden. Eine Mannschaft muss sich einspielen, eine bevorzugte Taktik gewählt, Abläufe verinnerlicht werden. Und all das, während endlich wieder vorzeigbare Ergebnisse eingefahren werden.

Sonst - so legen es Äußerungen und Stimmungen rund um das DFB-Team nahe - könnte es bedenklich eng werden für Deutschlands obersten Fußballlehrer.

Denn eigentlich hatte alles schon im Sommer deutlich besser aussehen sollen.