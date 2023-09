Anzeige

Niclas Füllkrug verlässt das DFB-Team aufgrund einer Verletzung vorzeitig. AUf eine weitere Nachnominierung nach Thomas Müller verzichtet Bundestrainer Hansi Flick.

Niclas Füllkrug verpasst das Fußball-Länderspiel gegen Japan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg. Der Stürmer werde am Donnerstag zu seinem Verein Borussia Dortmund zurückreisen, sagte Bundestrainer Hansi Flick vor der Vormittagseinheit am Dienstag am Wolfsburger Stadion.

Füllkrug klage über Probleme mit der linken Oberschenkel-Rückseite. Er wolle kein Risiko eingehen, sagte Flick, es bestehe aber eine "kleine Möglichkeit" für einen Einsatz am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) gegen Frankreich in Dortmund. Eine weitere Nachnominierung neben Thomas Müller (Bayern München) wird es nicht geben.

Am Mittwoch testet die deutsche Nationalmannschaft nach einem Training am Vormittag hinter verschlossenen Toren intern gegen die eigene U20. Danach gibt es zwei wichtige Länderspiele gegen Frankreich und Japan, bei denen endlich der Knoten platzen soll. Flick hatte im Vorfeld angekündigt, auf weitere Experimente in der Startelf verzichten zu wollen.