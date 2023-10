Zu krass offensichtlich waren die Defizite des DFB-Teams unter Flick, der mit Deutschland bei der WM 2022 in Katar schon in der Vorrunde ausschied. Unter Flick war über Jahre das Thema Umbruch sehr zentral - und das hat nicht geklappt, wie man heute weiß.

"Das Spiel hat mich erwärmt, es war ein tolles Spiel. Es war viel Spielfluss und Spielfreude. So macht Fußballspielen Spaß. Die Mannschaft hat den zwischenzeitlichen Rückstand auch souverän weggesteckt", lobte Rekord-Nationalspieler und TV-Experte Lothar Matthäus den Nagelsmann-Einstand in Hartford/Connecticut bei "RTL".

Niklas Süle Der Dortmunder kommt für gut eine halbe Stunde gegen die USA zum Einsatz und das in einer Phase, in der Deutschland klar die Oberhand in der Partie hat. Niklas Süle bleibt in der Abwehr fehlerlos. ran-Note: 3

Niclas Füllkrug Stürmer Niclas Füllkrug arbeitet lange Zeit fleißig als Stoßstürmer, hat einige Chancen. Allerdings scheitert er dabei stets am guten US-Keeper Turner. Das ändert sich erst in der 58. Minute, als er Deutschland mit 2:1 in Führung bringt und sich damit für seinen Aufwand belohnt. Auch vor dem dritten DFB-Tor hat der Dortmunder seine Beine entscheidend im Spiel. ran-Note: 2

Leroy Sane Bayern-Star Leroy Sane, der zuletzt in München brillierte, bestätigt seine Formstärke auch im DFB-Team. Mit einem ganz starken Dribbling leitet er das zwischenzeitliche 1:1 ein. Er hätte das Tor beinahe selbst erzielt, bleibt aber an Keeper Turner hängen, danach staubt Gündogan ab. ran-Note: 2

Jamal Musiala Der frühere Bayern-Musterschüler von Nagelsmann steht bei dessen Bundestrainer-Debüt in der Startelf. Jamal Musiala hat als Initiator bei deutschen Chancen immer wieder seine Füße mit im Spiel. Nach gut einer Stunde steht er zudem genau richtig, um den Ball zur 3:1-Führung für Deutschland über die Linie zu drücken und so seine starke Leistung zu krönen. ran-Note: 2

Pascal Groß Beim ersten Startelf-Einsatz seiner Länderspiel-Karriere sorgt Brighton-Legionär Pascal Groß auch gleich für das erste deutsche Ausrufezeichen. In der elften Minute trifft er per Distanzschuss den Pfosten. Danach gestaltet er an der Seite von Gündogan das Aufbauspiel ordentlich. ran-Note: 3

Marc-Andre ter Stegen Deutschlands Keeper, der auch schon 2013 mit dem DFB-Team auf US-Tour war, hat in Hartford einiges zu tun. Schon vor dem zwischenzeitlichen 0:1 durch Pulisic, bei dem Marc-Andre ter Stegen chancenlos ist, rettet er gegen den Ex-Dortmunder, Weah und Dest. Nur in der 35. Minute hat ter Stegen Probleme, als er einen Schuss von Reyna erst im Nachfassen sichern kann. ran-Note: 3

Nagelsmann setzt nach über zwei Jahren DFB-Abstinenz auf den 34-jährigen Mats Hummels, der in Dortmund zuletzt überragend spielte. Im Zweifel zählt also unter ihm offensichtlich Form statt Verjüngung, was mit Blick auf die anstehende Heim-EM der richtige Weg ist.

Klare Nagelsmann-Ansage an die Nicht-Nominierten

Andererseits macht er auch klare Ansagen an jene DFB-Kandidaten, die zuhause bleiben mussten. So adressierte er vor der USA-Partie die beiden Dortmunder Emre Can und Nico Schlotterbeck.

"Ich will bei Emre Can, dass er in Dortmund wieder in die Spur findet, nachdem zuletzt viel auf ihn eingeprasselt ist, auch viel Kritik", sagt Nagelsmann über den neuen BVB-Kapitän.

Und über Schlotterbeck sagte Nagelsmann: "Er ist extrem talentiert, mit großem Hunger zu gewinnen. Zuletzt hat er ein bisschen zu viele Fehler gemacht. Ich will, dass er sich in Dortmund komplett zurechtfindet und fehlerfrei spielt."

So geht klare Kommunikation - etwas, bei dem Flick in der Vergangenheit auch nicht immer glücklich aussah. Stichwort: One-Love-Debatte während der WM 2022 in Katar.