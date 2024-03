Anzeige

Der DFB sorgt mal wieder für negative Schlagzeilen und empört seine WM-Helden von 1974. Die organisieren nun ihr eigenes Event.

Der DFB sorgt mal wieder für negative Schlagzeilen.

Und das keine 48 Stunden nach dem furiosen 2:0-Erfolg über Vizeweltmeister Frankreich.

Wie die "Bild" berichtet, hat der Verband seine WM-Helden von 1974 massiv verärgert, da zum 50-jährigen Jahrestag des Finalsieges gegen die Niederlande keine Jubiläumsfeier organisiert wurde.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, empfinden die Weltmeister ihre Verdienste nicht gewürdigt und wollen deshalb aus Eigeninitiative eine Veranstaltung zu ihren Ehren am 7. Juli in München ausrichten. DFB-Verantwortliche sind dazu offenbar explizit nicht eingeladen.