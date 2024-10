Sogar der renommierte britische "Independent" schloss sich an: Carvajal habe durch den Sieg im EM-Endspiel "jede Berechtigung" auf den Goldenen Ball.

Und der spanischsprachige Ableger von "ESPN" sieht den 32-Jährigen zumindest in der engeren Auswahl.

"Carvajal muss ohne Zweifel Weltfußballer werden", kommentierte "As", die zweitgrößte Sportzeitung des Landes.

Am Tag danach gingen mehrere Medien sogar noch einen Schritt weiter und forderten die Auszeichnung für den besten Spieler des Planeten für den Rechtsverteidiger von Real Madrid.

Für manche mögen die Forderungen überraschend kommen, doch spätestens seit dem Sieg im Finale sind sie in Spanien an der Tagesordnung.

Nach dem EM-Triumph fordern Fans und Medien in Spanien den Weltfußballer-Titel für den Außenverteidiger von Champions-League-Sieger Real Madrid. Doch das ist nicht nur aus sportlichen Gründen eine Schnapsidee. Ein Kommentar.

Imposante Titelsammlung spricht für Carvajal

Die imposante Titelsammlung allein in dieser Saison spricht in jedem Fall für den höchstwahrscheinlich künftigen Kapitän der "Königlichen":

Im Gegensatz zu den beiden anderen Real-Spielern im spanischen Kader, Nacho und Joselu, gewann nur Carvajal als Stammspieler sowohl die Europameisterschaft als auch die Champions League (und obendrein die nationale Meisterschaft).

Insgesamt kann er zudem auf eine beeindruckende Sammlung von 29 Titeln verweisen, darunter sechsmal die Königsklasse und fünfmal den Weltpokal.

Rechts hinten ist Carvajal im Verein und Nationalteam defensiv eine Bank und offensiv trotz seiner nur 173 Zentimeter extrem torgefährlich.

Im Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund (2:0) erzielte er per Kopf nach einer Ecke den vorentscheidenden Führungstreffer und wurde zum "Man of the Match" gewählt.