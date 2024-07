EM 2024: Der Weg ins Finale für das DFB-Team - Viertelfinale gegen Spanien

Als Gruppensieger trug Deutschland sein Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag, 29. Juni, in Dortmund aus.

EM 2024: Auf wen trifft Deutschland im Viertelfinale?

SPANIEN

Durch den Sieg im Achtelfinale geht es am 5. Juli im Viertelfinale in Stuttgart weiter. Der Gegner ist Spanien. Die Iberer überzeugten in ihrem Achtelfinale durch einen 4:1-Sieg gegen Georgien. Vor allem in der zweiten Halbzeit spielten die Spanier den EM-Neuling an die Wand, erzielte im zweiten Durchgang drei Treffer und zogen so souverän ins Viertelfinale ein, wo es nun zum Klassiker gegen Deutschland kommt.