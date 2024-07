EM 2024: Deutschland vs. Spanien - Viertelfinale im Free-TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Deutschland hat bei der EM 2024 das Viertelfinale erreicht. Dort wartet nun Spanien als nächster Gegner. Wann steigt das Spiel? Wer überträgt live im Free-TV und Livestream?

Letztlich war es ein verdienter 2:0-Erfolg, den Deutschland im Achtelfinale der EM über Dänemark feierte - wenngleich auch eine gehörige Portion Glück zum Erfolg beitrug.

Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich im Anschluss vor allem mit der Anfangsphase sehr zufrieden, sah aber auch noch Verbesserungspotenzial.

"Es war ein skurriles K.o.-Spiel. Die ersten 20 Minuten waren die besten von uns im Turnier", so der Coach nach dem Spiel. Er erklärte zudem: "Die Erkenntnisse für die nächsten Tage sind, dass wir in den Phasen, in denen wir nicht gut im Spiel sind, geduldiger bleiben müssen. Da war heute der eine oder andere Risikopass zu viel oder auch ein, zwei Bälle zu viel zu früh in die Mitte geknallt. Wenn wir das machen, sind wir extrem schwer zu bespielen."

Bis zum großen Ziel, dem Finale der EM 2024, sind noch zwei Runden zu überstehen. Zunächst steht das Viertelfinale an. Dort wartet nun mit Spanien die bislang vielleicht am souveränsten agierende Mannschaft bei der bisherigen EM-Endrunde. Wo läuft das Spiel live im Free-TV und Livestream und wann findet es statt?