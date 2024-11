Spanien vs. Deutschland bei EM 2024: Noten zum Viertelfinale - DFB-Star ragt heraus

Anzeige

Unai Simon (Spanien) Wird von den Deutschen selten wirklich gefordert. Macht kurz vor dem Ende zwei Fehler, als er zunächst den Abstoß nicht richtig trifft und dann gegen Havertz rauskommt und ihm den Lupfer anbietet. Hat Glück, dass der Ball übers Tor geht. ran-Note: 4

Dani Carvajal (Spanien) Legt beim Foul von Raum eine kleine Theaterleistung hin, die den Treffer am Fuß drastischer wirken lässt. Wird mit einer Gelben Karte für Raum belohnt. Spielt sonst gewohnt stabil und variabel, taucht auch mal im Zentrum auf. Sehr abgezockter Auftritt, der den Deutschen viele Nerven kostet. Holt sich in der Verlängerung selbst die Gelbe Karte ab – seine zweite im Turnier. Fliegt in letzter Sekunde mit einem taktischen Foul vom Platz. Musiala wäre allerdings links frei durch gewesen. Das Foul muss er also ziehen, zumal er eh gesperrt gewesen wäre. ran-Note: 2

Robin Le Normand (Spanien) Holt sich nach knapp 30 Minuten eine Gelbe Karte – ebenfalls seine zweite im Turnier. Hat in den direkten Duellen mit den Deutschen immer mal wieder Probleme und wackelt. Wird deshalb auch zur Pause ausgewechselt. ran-Note: 4

Aymeric Laporte (Spanien) Souveräne Leistung im ersten Durchgang, ohne mit großen Highlights aufzufallen. Gewinnt viele seiner Zweikämpfe und baut das Spiel sicher auf. Verhindert in der zweiten Halbzeit einen gefährlichen Konter der Deutschen. Kann nicht alles alleine aufräumen und läuft dementsprechend auch mal hinterher, wenn Spanien weit aufgerückt ist. ran-Note: 3

Marc Cucurella (Spanien) Bekommt Kimmich defensiv nicht so richtig in den Griff. Über den gesamten Spielverlauf gibt es immer wieder Situationen, in denen er schwimmt. Allein im zweiten Durchgang, kommt Deutschland über seine Seite mehrfach gefährlich vors Tor, verliert das Kopfballduell mit Kimmich vor dem Ausgleich. ran-Note: 4

Rodri (Spanien) Befindet sich in Manndeckung von der ersten Minute an. Gündogan folgt ihm nahezu überall hin. Findet deshalb nur schwer ins Spiel. Kommt trotzdem zu vielen Ballkontakten und kann die erste deutsche Druckphase Mitte der ersten Halbzeit damit etwas abwenden. Ist auch in der zweiten Halbzeit sehr aktiv und kann den Takt in den Ballbesitzphasen vorgeben, während er defensiv das Zentrum schließt. ran-Note: 2

Pedri (Spanien) Muss nach frühen Fouls von Can und Kroos verletzt vom Platz. ran-Note: Ohne Bewertung

Fabian Ruiz (Spanien) Unterstützt Rodri mit guten Laufwegen und schafft es, das deutsche Pressing immer mal wieder aufzulösen. Vorn wird er mit kurzen Läufen und Vertikalpässen gefährlich. Spielt drei Torschussvorlagen, sein erster eigener Abschluss geht übers Tor (17.). Strahlt aber immer Gefahr aus, wenn er vorn seine Räume hat. In der Verlängerung wird er durch Joselu ersetzt. ran-Note: 3

Lamine Yamal (Spanien) Sein Freistoß in der 15. Minute ist die erste gefährliche Aktion. Der Ball geht allerdings recht deutlich am Tor vorbei. Bleibt danach unauffällig. Bis zur 47. Minute, als er Morata müstergültig bedient. Kann das 1:0 sein, ist es aber nicht. Eine weitere starke Vorlage führt dann aber zur Führung: Im Rückraum findet der 16-Jährige Olmo (51.). Ist seine letzte richtige Aktion im Spiel. Wird in der 63. Minute ausgewechselt. ran-Note: 3

Alvaro Morata (Spanien) Hat nach wenigen Sekunden die erste spanische Chance, sein Abschluss ist aber harmlos. Ebenso harmlos agiert er dann in den ersten 45 Minuten. Hat kaum Aktionen, kommt nach der Pause aber beinahe mit einem Paukenschlag zurück. Aus kurzer Distanz schießt er nur knapp übers Tor. Viel mehr kommt dann aber nicht mehr. Muss in der Schlussphase dann vom Platz. Insgesamt zu wenig. ran-Note: 4

Nico Williams (Spanien) Leitet früh die ersten Angriffe der Spanier und tanzt Kimmich zweimal aus. Gutes Dribbling mit überraschendem Abschluss in der 36. Minute, aber Neuer pariert und der Schiedsrichter pfeift fälschlicherweise Abseits. Auch im zweiten Durchgang mit ein paar guten Aktionen, doch er fällt spürbar ab im Vergleich zur ersten Halbzeit. Wird in der 79. Minute ausgewechselt. ran-Note: 3

Einwechselspieler (Spanien) Dani Olmo (ab der 8.): Tut sich schwer, seinen Rhythmus zu finden. Ist auch kein wirklicher Faktor – bis zur 51. Minute. Mit einem starken Laufweg überrascht er die deutsche Defensive und erzielt aus dem Rückraum das 1:0 für Spanien. Seine Leistung bleibt darüber hinaus unauffällig, aber sehr stabil. Gerade seine Kombinationsstärke ist extrem wichtig. Spielt die Vorlage zum 2:1-Sieg per Flanke. ran-Note: 2 Nacho Fernandez (ab der 46.): Hat zunächst gar keine, dann recht große Probleme. Kommt gegen Füllkrug häufig zu kurz. ran-Note: 4 Ferran Torres (ab der 63.): Beackert die rechte Seite mit viel Elan, aber deutlich weniger Leichtigkeit als Yamal. Holt sich in der 74. Gelb für ein taktisches Foul an Musiala. Vergibt die Chance, am Ende noch das 3:1 zu machen. ran-Note: 4 Mikel Merino (ab der 80.): Soll den Sieg über die Zeit bringen, muss dann aber mit in die Verlängerung. Fällt im technisch anspruchsvollen Spiel der Spanier jedoch deutlich ab – nur um dann doch der entscheidende Mann zu sein. In der 120. Minute köpft er die Spanier ins Halbfinale. ran-Note: 3 Mikel Oyarzabal (ab der 80.): Kommt in der Schlussphase. Hat seine erste gefährliche Aktion in der 104. Minute, als sein Fernschuss nur knapp an Neuers Tor vorbei geht. Tauch fortan etwas häufiger vorne auf, wird aber kaum gefährlich. ran-Note: 3 Joselu (ab der 102.): Der Joker, der bereits die Bayern in der Champions League zur Verzweiflung brachte, soll auch Spanien eine Runde weiter bringen. Bleibt allerdings wirkungslos. ran-Note: 4

Manuel Neuer (Deutschland) Hat zwei Mal Glück, dass Fernschüsse, die er abprallen lässt, nicht zu Bumerang werden. Mit dem Fuß etwas verbessert. Beim Gegentor (52.) ohne Chance. In der wilden Schlussphase vor dem Ausgleich wie einst gegen Algerien als "Manu der Libero" unterwegs. Guckt einen Versuch von Oyarzabal am rechten Pfosten vorbei (103.). Gegen Merinos Siegtreffer (119.) machtlos. ran-Note: 3

Joshua Kimmich (Deutschland) Gerade in der Anfangsphase ständig im Spiel, weil viel über seine rechte Seite geht. Die letzten Pässe und Flanken des Bayern-Stars kommen in dieser frühen Phase aber noch nicht genau genug. Defensiv mit Problemen. Lässt Williams einige Male im Rücken erwischen, fängt sich aber und schwingt sich mit laufender Spieldauer zu einem der stärksten Deutschen auf. Hat seinen großen Auftritt kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit, als er sich vor Wirtz‘ Ausgleich zum Kopfball in die Luft schraubt. Vier Minuten vor dem Elfmeterschießen fast mit seinem zweiten Assist. ran-Note: 2

Antonio Rüdiger (Deutschland) Kommt in der hitzigen Anfangsphase gegen Olmo zu spät – Gelb. Macht ansonsten lange einen soliden Eindruck. Bügelt hier und da mit klugem Stellungsspiel für die Kollegen aus. Trotzdem nicht ganz so stark wie zuletzt gegen Dänemark. Steht beim Siegtreffer der Spanier dann zu weit weg vom Torschützen und macht den entscheidenden Fehler. ran-Note: 4

Jonathan Tah (Deutschland) Nach Gelbsperre zurück in der Startelf. Wackelt aber gewaltig. Einige teils unerklärliche Stellungsfehler. In viele Zweikämpfe kommt er gar nicht, weil er zu spät am Ort des Geschehens eintrifft. Strahlt über die 80 Minuten – die er auf dem Platz stehen darf - keine wirkliche Sicherheit aus. In der Schlussphase kommt Müller für ihn. ran-Note: 5

David Raum (Deutschland) Bekommt nach starken Leistungen wieder den Vorzug vor Maxi Mittelstädt. Macht es über weite Strecken gut. Bietet zwar immer wieder tiefe Laufwege über den Flügel an, bekommt aber zu selten den Ball. Weil er nach einem Foul an Carvajal die Gelbe Karte sieht, ersetzt Nagelsmann den Leipziger nach dem Rückstand durch seinen Stuttgarter Konkurrenten. ran-Note: 3

Emre Can (Deutschland) Rutscht überraschend für Robert Andrich in die erste Elf. Klarer Auftrag: Spaniens Ruiz einbremsen. Das gelingt ihm nur bedingt, auch wenn er dem Spanier über den gesamten Platz folgt. Oft entstehen riesige Löcher im Rücken des BVB-Kapitäns. Dazu einige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Nach 45 Minuten hat Nagelsmann genug gesehen. Andrich kommt. ran-Note: 5

Toni Kroos (Deutschland) Hat in der Anfangsphase Glück, dass er kein Gelb bekommt, als er Pedri mit einem robusten Einsatz aus dem Spiel befördert. Kommt selten dazu, die gewohnten Bälle durch die Pressinglinien der Spanier zu spielen, geht aber kämpferisch voran. Die letzten Minuten der Verlängerung schleppt er sich von Krämpfen geplagt über den Platz. Die "Toni,Toni"-Sprechchöre tragen ihn. Allerdings ohne Happy End. So endet die glanzvolle Karriere von Toni Kroos mit einer Niederlage. ran-Note: 4

Leroy Sane (Deutschland) Nagelsmann bringt ihn – genau wie gegen Dänemark – anstelle von Wirtz. Kann das Vertrauen aber (erneut) nicht rechtfertigen. Wirkt nicht richtig wach. Hat überraschend viele technische Fehler drin und bietet Laufwege an, die die eigenen Kollegen nicht verstehen. Seine besten Szenen hat er in der Rückwärtsbewegung. So reicht das nicht. ran-Note: 4

Ilkay Gündogan (Deutschland) Schwimmt in der ersten Halbzeit eher mit, als voranzugehen. Der Kapitän wirkt in eigenem Ballbesitz oft verloren und kommt nie in die wirklich gefährlichen Räume. Wird nach dem Rückstand "geopfert", weil der Bundestrainer in Füllkrug einen ausgewiesenen Zentrumsstürmer einwechselt. ran-Note: 4

Jamal Musiala (Deutschland) Lange kein Faktor, weil von den Spaniern gut zugedeckt. Wenn der Zehner dann mal den Ball hat, wird er knallhart attackiert. Ja länger das Spiel dauert, desto mehr findet der 21-Jährige ins Spiel, auch weil er in Wirtz einen Spielkameraden findet. In der Verlängerung endlich wieder der Alte, auch wenn ihm der benötigte "magische Moment" verwehrt bleibt. ran-Note: 3

Kai Havertz (Deutschland) Bietet sich immer wieder in der Tiefe an, wird aber – gerade in der Anfangsphase – zu selten gefunden. Hat dennoch den ersten deutschen Abschluss. Sein Kopfball nach Kimmich-Flanke gerät aber zu zentral. Guter Schnittstellenpass zu Kimmich (34.), gefolgt von einem zu harmlosen Abschluss aus aussichtsreicher Position. Nach Gündogans Auswechslung (57.) übernimmt er dessen Rolle auf der Zehn. Dort lange nicht zu sehen. Dann mit der Riesenchance! Sein Heber streicht aber über das leere Tor (82.). Geht nach 90 Minuten runter. Für die Verlängerung kommt Anton. ran-Note: 3