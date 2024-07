EM 2024: Gibt es ein Spiel um Platz drei?

Anzeige

Die K.o.-Phase der EM ist in vollem Gange, die Viertelfinals stehen an. Bis zum Finale ist es nicht mehr weit. Aber wird es auch ein Spiel um den dritten Platz geben?

Die EM 2024 läuft und die Viertelfinal-Paarungen stehen fest.

Am 5. und 6. Juli treten die verbliebenen acht Nationen gegeneinander an, auch Deutschland ist noch mit dabei. In der Runde der letzten Acht wartet nun Spanien auf das DFB-Team.

Schon wenige Tage später, am 9. und 10. Juli, folgen dann die Halbfinals, ehe am 14. Juli das große Finale im Berliner Olympiastadion steigt.

Aber wird bei der EURO, wie es auch bei Weltmeisterschaften üblich ist, ein Spiel um Platz drei zwischen den beiden unterlegenen Halbfinalisten ausgetragen? Oder ist das Turnier für diese Mannschaften beendet? ran liefert die Antwort.