EM 2024 in Deutschland: Spanien-Stars verhöhnen Musiala und Gibraltar - erste Konsequenz folgt

Was man als "Schlechter Gewinner" abstempeln kann, geht bei der nächsten Aktion nicht mehr. Als Mittelfeldmann Rodri, welcher auch zum Spieler des Turniers gewählt wurde, zum Mikrofon griff, tönte er laut in die Menge: "Gibraltar ist spanisch!" Moratas Hinweis, dass Rodri selbst in England lebe, kommentierte Rodri: "Mir total egal."

Dabei ließ Morata unbeachtet, dass Carvajal mehrere Fouls benötigte, um Musiala einzufangen. Dies mündete in einen Platzverweis (Gelb-Rot in der Nachspielzeit der Verlängerung), und laut der Datenbank "WhoScored" schloss Carvajal das Spiel mit einer Bewertung von 5.50 ab. Dies war bei einer Skala bis 10 sein schlechtester Turnierwert und der schlechteste aller Spieler auf dem Platz im Spiel gegen Deutschland.

Die spanische Nationalmannschaft feierte ihren EM-Triumph in Madrid. Bei den Feierlichkeiten in der spanischen Hauptstadt fungierte Kapitän Alvaro Morata als Zeremonienmeister. Er rief dabei seine Mitspieler einzeln auf und ließ sie von den Fans abfeiern.

In der Nacht auf den 14. Juli kam es in Berlin jedoch zu unschönen Szenen - vermutlich alkoholbedingte Ausschreitungen von englischen Anhängern mussten von der Polizei geschlichtet werden.

Mit Spanien greift der Linksverteidiger des FC Chelsea am Sonntag in Berlin im Finale gegen England ( 21:00 Uhr im Liveticker ) nach dem Titel.

Cucurella hatte beim Viertelfinal-Aus der deutschen Elf gegen Spanien (1:2 n.V.) kurz vor dem Spielende einen Schuss von Jamal Musiala an den linken Arm bekommen. Die wenigsten Zuschauer hatten dafür Verständnis, dass der englische Schiedsrichter Anthony Taylor der DFB-Auswahl in dieser Szene einen Strafstoß verweigerte, wenngleich Cucurella keine Absicht zu unterstellen war und der Unparteiische gemäß UEFA-Vorgaben handelte.

"Es war mir egal, aber gleichzeitig fand ich es ein bisschen traurig, dass einige Leute zu diesem Spiel gekommen sind, nur um einen einzelnen Spieler auszubuhen", sagte Cucurella im Interview mit "The Athletic": "Einige Leute haben Tickets verschwendet. Sie hätten an Fans gehen können, die das Spiel wirklich genossen hätten."

Bevor für die niederländische Nationalmannschaft am Mittwochabend das EM-Halbfinale gegen England ansteht (ab 21 Uhr im Liveticker) , feiern die Oranje-Fans schon zu Mittag eine riesige Party in der Dortmunder Innenstadt.

Grund dafür ist eine strittige Handspiel-Situation im Viertelfinale gegen Deutschland. Der Außenverteidiger bekam in der Verlängerung einen Schuss von Musiala an die ausgestreckte Hand. Der Viedeoschiedsrichter griff nicht ein . Nur ein paar Minuten später beendete dann Mikel Merino alle deutschen Titelträume.

Spanien steht im Halbfinale der Europameisterschaft. Deutschland nicht. Viele Fans in der Münchner Allianz Arena sind da nachtragend und haben ihren Buhmann in Marc Cucurella gefunden.

Mesut Özil sorgt mal wieder für Ärger in den sozialen Medien. Der frühere DFB-Star, der mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt in die Türkei verlegt hat, postete auf Instagram eine Story, die ausgerechnet Merih Demiral zeigt, wie dieser den Wolfsgruß macht.

Als Reaktion auf die Kritik am Wolfsgruß und der vermeintlichen Sperre für Demiral wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der den Wolfsgruß in der Vergangenheit ebenfalls zeigte, am Samstag sogar im Stadion vor Ort sein.

Der Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ändere an der Einsatzplanung nichts. Man erwarte, dass er sich an den "rechtsstaatlichen Rahmen" halte, sagt Jendro und stellte klar: "Bei uns gilt der Wolfsgruß als rechtsextremes Symbol."

Rund 3000 Beamte werden rund um das Spiel im Einsatz sein. "Es wird alles in den Dienst alarmiert, was irgendwie möglich ist, und wir hoffen natürlich auf Unterstützung von Bund und Ländern", kündigte Jendro ein Groß-Aufgebot an. Das Einsatzgebiet beschränke sich nicht nur auf die "vier Hotspots" am Olympiastadion, Fanmeile und die Fantreffs am Breitscheidplatz und Hammerskjöldplatz, "sondern eben auch über den Ku’damm, Neukölln, Kreuzberg, wo Fußballfans auf die Straße gehen oder eben fahren werden".

"Beim Blick auf die große türkische Community in unserer Stadt verstärken sich die Sorgen bei der Einsatzbewältigung nochmal zusätzlich", sagte Gewerkschaftssprecher Benjamin Jendro dem Nachrichtenportal “watson“ und nannte die Partie am Samstag ( live im Ticker bei ran ) in diesem Zusammenhang ein "Nonplusultra-Hochrisikospiel". Der Anpfiff des Viertelfinals erfolgt um 21 Uhr im Berliner Olympiastadion.

Die EM-Euphorie in Deutschland ist groß, der Respekt vor Topfavorit Spanien offenbar noch größer. 43 Prozent der Deutschen glauben laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für das Nachrichtenportal "watson" an einen spanischen Sieg im Viertelfinal-Kracher gegen Deutschland am Freitag.

Die Fanszene in Deutschland fordert eine klare Trennung zwischen Fans und Influencern in Stadien. "Kommt jemand in ein Stadion als Fan und aus Interesse am Spiel? Dann gibt es die ganz normalen Tribünenbreiche", sagt Thomas Kessen, Sprecher von "Unsere Kurve e.V." im Gespräch mit der "Sportschau": "Oder kommt er ins Stadion, um zu arbeiten und mit einer Art Gewinnabsicht? Dann gibt es dafür die Pressetribüne."

In dem sozialen Medium moniert auch "WDR"-Journalist Tuncay Özdamar: "Weder ARD und ZDF noch RTL zeigen das spannende Spiel Türkei-Österreich. Der türkische Sender TRT1 überträgt die EM verschlüsselt über Satellit… Also: Wer Magenta TV hat, kann das Spiel sehen. Das ist wirklich doof. Die Deutschtürken sind zurecht empört."

Das ruft Kritik von in Deutschland lebenden türkischstämmigen Fußballfans hervor. So schreibt Cihan Celik, während der Corona-Pandemie bekannt gewordener Pneumologe, auf "Twitter": "Drei Millionen Türkei-stämmige Menschen leben in Deutschland, zahlen Steuern und Rundfunkgebühren. Ebenso 160.000 Österreicher. Das EM-Spiel Österreich-Türkei wird aber nicht bei ARD, ZDF oder RTL, sondern nur im Pay-TV übertragen. Voll daneben."

"Wir treffen Sicherheitsmaßnahmen nicht, um Restriktionen durchzusetzen, sondern aufgrund jahrelanger Erfahrung und in ständiger Abwägung der vorliegenden Informationen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten", erklärte Both: "Wir verzichten gerne auf Ratschläge von Leuten, die sich schnell verkrümeln, wenn etwas passiert."

Die Polizei kritisierte dagegen die englische Football Supporters' Association (FSA) scharf. "Es ist anmaßend, in welchem Ton sich der Verband öffentlich gegen Stadt und Polizei geäußert hat", sagte Both. Vor allem über die Probleme beim Transport hatte sich die FSA nach dem ersten englischen Gastspiel auf Schalke ausgelassen und die Situation als "lächerlich" bezeichnet. Außerdem warf sie den Behörden "Realitätsverlust" und "Selbstzufriedenheit" vor.

Beim EM-Achtelfinale gegen die Slowakei dürfen die englischen Anhänger nicht nur vor dem Spiel in die Fanzone in der Gelsenkirchener Innenstadt, es gibt auch in der Schalker Arena Bier mit vollem Alkoholgehalt. Anders als die Auftaktpartie der Three Lions gegen Serbien (1:0) wurde das K.o.-Spiel am Sonntag ( ab 18 Uhr im Liveticker ) von der Polizei nicht als Hochrisikospiel eingestuft.

Die Nachfrage wird das Angebot also um ein Vielfaches übersteigen. Fanklubs des ÖFB-Teams und verifizierte Käuferinnen und Käufer bisheriger Tickets werden den Vorzug erhalten, so dass es für andere Fans auf dem offiziellen Weg über das UEFA-Ticktportal nur geringe Chancen auf Tickets geben dürfte.

Erstmals soll die geplante Erweiterung am Samstag, 29, Juni, in Kraft treten. Dann greift schließlich die Deutsche Nationalmannschaft in die K.o.-Phase ein. Zusätzlich zu den drei Screens auf der Seebühne, dem Theatron und auf dem Hans-JochenVogel-Platz, soll im Olympiastadion ein vierter installiert werden. Dies geht aus einer Mitteilung des Referats für Bildung und Sport (RBS) hervor.

Die Stadt München vermeldete 300.000 Besucher in der Fan-Zone nach zehn Tagen, was einen Durchschnitt von etwa 10.000 Leuten pro Spiel bedeutet.

Die EM-Begeisterung ist in Deutschland angekommen und insbesondere in der bayerischen Landeshauptstadt ist seit dem stimmungsvollen Auftaktspiel gegen die Schotten ordentlich was los.

So wird es für die Nati-Fans in Frankfurt keinen Fanmarsch geben. Bei Instagram kündigte die Fankurve Schweiz an, dass die organisierte Anreise zur Arena nicht stattfinden wird, weil mit den Behörden vor Ort keine Einigung erzielt werden konnte.

Am Sonntagabend treffen am 3. Spieltag der Gruppe A Deutschland und die Schweiz aufeinander ( ab 21 Uhr im Liveticker ). Bereits vor der Partie müssen die Eidgenossen einen kleinen Dämpfer hinnehmen.

Vor den vorherigen Partien gegen Ungarn und Schottland in Köln hatten sich jeweils rund 10.000 Anhänger versammelt und an den Fanmärschen teilgenommen.

Der ÖFB äußerte sich am Samstagmorgen in einem Statement, wie unter anderem die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Darin zeigt sich der Verband "sehr betroffen, dass so ein Transparent trotz strenger Kontrollen ins Stadion gelangt ist. Nationalteam und Verband stehen ganz klar für Toleranz, Vielfalt und Integration in allen Bereichen unserer Gesellschaft."

+++ 22. Juni 2024, 11:00 Uhr: Pyrotechnik bei Oranje-Fanmarsch: Polizei greift hart durch +++

Zehntausende Niederländer haben im Vorfeld des EM-Gruppenspiels gegen Frankreich (0:0) eine Mega-Party in Leipzig gefeiert.

Besonders der Fanmarsch, der sich am frühen Abend von der Innenstadt in Richtung Stadion in Bewegung setzte, wurde zum Highlight. Neben lauter Musik und einem rot-weiß-blauen Fahnenmeer zündeten einige Anhänger allerdings auch große Mengen an Pyrotechnik in Form von orangefarbigen Rauchfackeln.

Laut Polizei Sachsen sind daraufhin 30 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten registriert worden, der Großteil davon gefährliche Körperverletzungen in Zusammenhang mit dem Abbrennen von Pyrotechnik. Sowohl auf niederländischer als auch auf französischer Seite habe die Polizei mehrere Tatverdächtige identifiziert und diese den entsprechenden Maßnahmen unterzogen.

In einer Pressemitteilung der Polizei heißt es: "Die Polizeidirektion Leipzig weist darauf hin, dass beim Abbrennen von Pyrotechnik in Menschenmengen erhebliche Gesundheitsgefahren bestehen und so in jedem Fall strafrechtliche Ermittlungen nachfolgen. Auch am heutigen Tage wurden Verletzungen im Sachzusammenhang gemeldet."

Ob den Fans der Zutritt zum Stadion verwehrt wurde, ist unklar.