EM 2024: Österreich vs. Türkei heute live im TV, Stream und Liveticker: Ergebnis 1:2

Anzeige

Im abschließenden EM-Achtelfinale stehen sich heute die Türkei und Österreich gegenüber. Wer zeigt die Partie live im Free-TV und Livestream und wo gibt es einen Liveticker?

Die Viertelfinal-Paarungen bei der EM 2024 nehmen immer weiter an Form an. Das finale Ticket für die Runde der letzten Acht spielen Österreich und die Türkei am Dienstagabend aus.

Beide Teams wussten in den Gruppenspielen durchaus zu überzeugen. Österreich schlug am 3. Spieltag spektakulär die Niederlande mit 3:2 und sicherte sich so den ersten Platz in Gruppe D.

"Die Mannschaft weiß ganz genau, dass wir, wenn wir unsere Topleistung bringen, jeden Gegner schlagen können. Sie ist dabei trotzdem komplett geerdet, weiß ganz genau, worauf es ankommt", schwärmte Österreich-Trainer Ralf Rangnick, der mit einem "emotionalen Spiel" rechnet.

Stichwort emotional: Das war auch das dritte Gruppenspiel der Türkei gegen Tschechien, das der Achtelfinalist spät mit 2:1 gewann. Bitter: Gegen Österreich muss Coach Vincenzo Montella auf Kapitän Hakan Calhanoglu verzichten, der eine Gelbsperre absitzen muss..

Die Sperre von Calhanoglu erschwert natürlich das Vorhaben, Revanche für eine deftige Klatsche im März zu nehmen. Damals fertigte die Rangnick-Elf die Türkei mit 6:1 ab.