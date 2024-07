Wer zeigt Österreich vs. Türkei kostenlos? EM-Achtelfinale im Relive - komplettes Spiel

Anzeige Die Türkei schlägt Österreich im EM-Achtelfinale mit 2:1 und zieht ins Viertelfinale ein. Wo kann ich das komplette Spiel noch einmal kostenlos im Relive sehen? Als Mert Günok in letzter Sekunde die verzweifelten Hoffnungen der Österreicher bei der EM 2024 zunichtemachte, fühlte sich Ralf Rangnick an eine der spektakulärsten Paraden der Fußballgeschichte erinnert. "Mit Gordon Banks im Tor ist uns die letzte große Chance entgangen," haderte der Teamchef, nachdem Günok mit einer "unglaublichen" Rettungstat das 2:1 (1:0) der Türkei im Achtelfinal-Krimi gesichert hatte. In Leipzig lief bereits die Nachspielzeit einer packenden EM-Partie, als Österreichs Christoph Baumgartner am Fünfmeterraum zum Kopfball ansetzte und den Ausgleich fast schon gefeiert hatte. Doch Günok verhinderte mit einem "unglaublichen Reflex", der an die legendäre Parade von Gordon Banks gegen Pelé bei der WM 1970 erinnerte, den Ausgleich, indem er den Ball geschickt am Tor vorbei lenkte und so die Verlängerung verhinderte.

Anzeige

Anzeige

Wo kann ich Österreich vs. Türkei komplett im Relive kostenlos schauen? Das Relive zum EM-Achtelfinale Türkei vs. Österreich findet ihr in der ARD Mediathek. Dort könnt ihr das Spiel in kompletter Länge noch einmal anschauen. Die ARD bietet Relives zu allen 51 EM-Spielen kostenlos in der Mediathek an.

Wie kann ich das komplette EM-Achtelfinale sonst noch einmal im Relive sehen? Wer ein kostenpflichtiges Abonnement bei MagentaTV abgeschlossen hat, kann sich auch dort das Spiel zwischen Österreich und der Türkei in voller Länge anschauen - mit Kommentar von Wolff-Christoph Fuss und inklusive Vor- und Nachbericht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Österreich vs. Türkei im EM-Achtelfinale Datum, Uhrzeit, Stadion Paarung: Österreich - Türkei 1:2

Wettbewerb: EM 2024, Achtelfinale

Datum: Dienstag, 2. Juli

Uhrzeit: 21 Uhr

Austragungsort: Leipzig Stadium

Anzeige