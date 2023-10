"In dem Moment müsste man normalerweise den Weg frei machen, gerade wann man auch so lange Trainer war wie ich. Und einem neuen Trainer die Möglichkeit geben, neue Impulse zu geben", sagte er.

Damals war die deutsche Nationalmannschaft als Titelverteidiger bei der WM in Russland bereits in der Vorrunde gescheitert. Löw, der das Team vier Jahre zuvor in Brasilien zum Weltmeister gemacht hatte, blieb trotz dieser riesigen Enttäuschung im Amt.

Erste Zweifel nach der WM 2014

Jenes nächste Turnier war die aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobene EM 2021. Dort war für das deutsche Team im Achtelfinale gegen England Endstation. Bereits vor der Europameisterschaft hatte Löw angekündigt, nach dem Turnier zurückzutreten.

Schon nach dem WM-Titel 2014, so erzählt Löw, habe er aber erste Zweifel gespürt. Er habe "irgendwie eine gewisse Leere gefühlt in mir, weil ich auf ein Ziel so lange hingearbeitet und es erreicht hatte", sagte er.

Die Frage der weiteren Motivation habe ihn in der Folge beschäftigt. "Das hat in mir so ein bisschen auch in der Zeit zumindest gewisse Selbstzweifel ausgelöst. Die hatte ich vorher in acht Jahren nie", sagte Löw, der 2006 als Nachfolger von Jürgen Klinsmann das Amt des Bundestrainers übernommen hatte.