Premier league

Premier League: Rache für die EM? Niclas Füllkrug mit hartem Tackling gegen Spanien-Buhmann Cucurella

  • Veröffentlicht: 23.08.2025
  • 01:42 Uhr
  • ran.de

Bei der 1:5-Klatsche von West Ham United sorgte DFB-Stürmer Niclas Füllkrug für ein hartes Foulspiel gegen den EM-Buhmann Marc Cucurella.

In der Premier League musste sich West Ham United um den deutschen Nationalspieler Niclas Füllkrug zum Auftakt des 2. Spieltages zu Hause klar mit 1:5 (1:3) gegen den FC Chelsea geschlagen geben.

Dabei kam es schon in der ersten Halbzeit beim Stand von 3:1 für Chelsea zu einem sehr ruppigen Einsteigen des DFB-Stürmers gegen Marc Cucurella.

Füllkrug ging dabei mit vollem Tempo und recht rücksichtslos gegen den Spanier vor, trat ihn mit dem Knie bzw. Oberschenkel an dessen hinteren Oberschenkel. Kurios: Eine Gelbe Karte sah der Routinier der "Hammers" dafür aber nicht.

Sofort witterten vor allem deutsche Fans eine Art Revanche für das bei der EM 2024 ungeahndet gebliebene Handspiel Cucurellas im Viertelfinale. Damals verhinderte der Chelsea-Verteidiger einen möglichen DFB-Treffer, später siegte Spanien auf dem Weg zum EM-Titel mit 2:1 nach Verlängerung gegen Deutschland.

Während Cucurella damals in Stuttgart über die vollen 120 Minuten im Einsatz war, kam Füllkrug aufseiten Deutschlands als Joker in der 57. Minute aufs Feld.

