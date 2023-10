Chris Führich vom VfB Stuttgart, der in der laufenden Saison bislang sehr starke Leistungen zeigte und in den USA seine Premiere im DFB-Trikot geben könnte.

Nagelsmann über DFB-Kader: "Wollen möglichst viele Spieler sehen"

"Wir sind ein neues Trainerteam und wollen möglichst viele Spieler im Kreis der Nationalmannschaft sehen. Es ist unser Ziel, dass wir uns in der kurzen Zeit, die wir haben, maximal schnell aneinander gewöhnen und in den wenigen Trainingseinheiten versuchen, die Inhalte umzusetzen", begründet der 36-Jährige in einer Pressemitteilung des DFB die Auswahl der 26 Spieler.

Weiterhin formulierte Nagelsmann deutlich, was er im Oktober von seiner Mannschaft sehen will: "Ich erwarte auch in dieser kurzen Zeit, dass man sieht, dass jeder Lust hat, für den DFB zu spielen, dass jeder Lust hat, Spiele zu gewinnen, auch im Hier und Jetzt. Jeder soll top fokussiert sein und mit dem nötigen Spaß, der nötigen Lust und vor allem der nötigen Gier die USA-Reise bestreiten.“

Am Sonntagabend (8. Oktober) wird sich das DFB-Team in Frankfurt zusammenfinden, die Abreise in Richtung Boston ist für Montag geplant. Am 14. Oktober steht dann um 20 Uhr deutscher Zeit das Testspiel gegen die USA an, vier Tage später steigt das Duell mit Mexiko (2 Uhr deutscher Zeit).