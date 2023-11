DFB-Team - Markus Babbel kritisiert Nationalmannschaft: "Wer das nicht macht, fliegt raus!"

Anzeige Markus Babbel geht im exklusiven Gespräch mit ran hart mit der deutschen Nationalmannschaft ins Gericht. Spätestens die blamable 0:2-Niederlage in Österreich hat gezeigt, dass der Bundestrainer seinen Ansatz ändern muss, findet der Europameister von 1996. Vom DFB-Team berichtet Tobias Hlusiak Der nächste Tiefpunkt ist erreicht. Nach einer desolaten Vorstellung in Wien verliert die deutsche Nationalmannschaft mit 0:2 gegen Österreich und schließt das Jahr 2023 mit einer desaströsen Bilanz von drei Siegen, zwei Remis und sechs Niederlagen ab. Sieben Monate vor der EM im eigenen Land wirkt die Mannschaft dysfunktional und verunsichert. Daran hat auch der Bundestrainerwechsel von Hansi Flick zu Julian Nagelsmann nichts geändert. Im Interview mit ran schätzt Markus Babbel die aktuelle Lage ein. Der Europameister von 1996 legt einen veränderten Ansatz nahe, weil er "ein tiefsitzendes mentales Problem" vermutet. Auch zur Zukunft von Nagelsmann äußert er sich. ran: Herr Babbel, das Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Österreich war ernüchternd. Wo sehen Sie das Team nach der letzten Partie im Jahr 2023? Markus Babbel: Es ist mittlerweile dermaßen der Wurm drin, dass es schwierig wird, da wieder rauszukommen. Ich gebe Ilkay Gündogan recht. Schlimmer kann es nicht mehr werden! Man sollte das Jahr jetzt mal sacken lassen und in 2024 neu angreifen – und zwar mit den richtigen Fragestellungen: Was macht den Fußball im Grunde aus und wie können wir da wieder hinkommen?

ran: Wie könnte das gelingen? Babbel: Rudi Völler hat vollkommen recht, wenn er mehr Bereitschaft und Einsatzwillen fordert. Unsere Mannschaft ist im Moment nicht bereit, alles auf dem Platz zu lassen. Es ist auffallend, dass sie sehr lethargisch spielen, ohne Körpereinsatz oder den Willen, auch mal jemandem wehzutun. Kein Esprit, keine Freude – alles wirkt sehr angestrengt. Man stellt keine Kompaktheit her, die den Gegner daran hindert, sich ständig Torchancen herauszuspielen. Die Jungs wollen alles geben, davon gehe ich aus. Aber das Spiel schaut derzeit einfach gruselig aus. Warum sind sie nicht in der Lage ans Maximum zu gehen? Da gilt es jetzt den Hebel anzusetzen. ran: Wie konnte es so weit kommen? Babbel: Da muss mental ein tiefersitzendes Problem vorliegen. Denn wenn man sich die Mannschaft anschaut, ist Qualität vorhanden. Die Österreicher sind in meinen Augen 'besserer Durchschnitt'. In ihren Vereinen sind die Einzelspieler wichtig, klar - aber eben keine Überflieger. Trotzdem schaffen sie es, durch ihre Geschlossenheit, der deutschen Mannschaft überhaupt keine Chance zu lassen. ran: Wie könnte der angesprochene "Hebel" aussehen? Babbel: Um das Problem zu lösen, ist es der falsche Ansatz, taktisch nur noch offensiv zu denken. Man muss zurück zu den Basics: Zweikämpfe gewinnen und eine hohe Laufbereitschaft zeigen, sich nicht zu schade sein, Räume für Mitspieler aufzureissen. Komischerweise war die Mannschaft nach der roten Karte für Sane besser drauf als zuvor. Das war der Moment, als sie den Extrameter gegangen sind. Da müssen wir dauerhaft wieder hin.

ran: Bundestrainer Nagelsmann experimentiert viel herum, versucht das Problem von der taktischen Seite her kreativ zu lösen... Babbel: Ich glaube, dass es in der derzeitigen Situation gefährlich ist, ständig neue Ideen zu haben und Dinge auszuprobieren. Vielmehr muss man der Mannschaft jetzt Sicherheit und ein Korsett geben, an das sie sich halten kann. Und wer das nicht macht, der fliegt halt raus und spielt nicht mehr! Das ist relativ simpel. Ich finde die Idee mit Kai Havertz auf der linken Seite übrigens gar nicht blöd. Man braucht aber eine gefestigte Mannschaft, um das machen zu können. Wichtig ist, brutale Sicherheit in der Defensive zu haben. Wenn die gegeben ist, kann eine solche Maßnahme funktionieren. Kai bringt ja alles mit, um die Idee von Nagelsmann mit Leben zu füllen. Ich erinnere mich an Bernd Schneider - einen überragender Offensivkicker. In Leverkusen hat er mal rechter Verteidiger gespielt und das fantastisch gemacht. Er hat viele Bälle bekommen und von dort das Spiel kreativ bestimmt. Havertz könnte das auch.

Platzverweis und die nächste schwache Leistung – das DFB-Team enttäuscht auch gegen Österreich und verliert mit 0:2. Die Noten und Einzelkritiken der Mannschaft von Julian Nagelsmann. © Chai v.d. Laage Kevin Trapp

Überragend im 1-gegen-1 mit Gregoritsch (17. und 64.), bei Sabitzers Flachschuss zur Führung der Gastgeber aber chancenlos. Später dann von Baumgartner überlupft. Verhindert im Verlauf der Schlussphase mit einigen Paraden eine noch höhere Niederlage. ran-Note: 3 © Matthias Koch Jonathan Tah

Zunächst knapp an Gelb vorbei (25.), dann zu zaghaft im direkten Duell mit Sabitzer, der zur österreichischen Führung trifft. Der Leverkusener wehrt sich lange, geht dann aber mit unter. ran-Note: 5 © Picture Point LE Mats Hummels

Soll die Abwehrkette nach seiner Abwesenheit gegen die Türkei stabilisieren. Das gelingt ihm nicht. Immer wieder brechen die österreichischen Stürmer durch. Auch im Aufbau uninspiriert und mit zunehmender Spieldauer mutloser. Vor dem zweiten Gegentreffer geht ihm Baumgartner von der Leine und trifft. ran-Note: 5 © Eibner Antonio Rüdiger

Nach zwei Minuten mit der ersten Ungenauigkeit im Aufbau. Danach wirkt der so erfahrene Defensivmann verunsichert. Daran ändern auch zwei wichtige Grätschen gegen Gregoritsch nichts. Eigentlich soll Rüdiger vorangehen und führen. Das Gegenteil ist momentan der Fall. ran-Note: 5 © Picture Point LE Leroy Sane

Hat den ersten wirklichen Abschluss für die Nagelsmann-Elf (32.). Man merkt ihm an, dass er will, aber diesmal nicht so richtig kann. Kurz nach der Pause brennen dem Bayern-Star die Sicherungen durch. Nach einer Tätlichkeit gegen Mwene fliegt er völlig zurecht vom Platz – im 402. Spiel seiner Karriere zum ersten Mal. ran-Note: 5 © Eibner Leon Goretzka

Erhält nach Groß und Kimmich gegen Österreich die Chance, sich neben Gündogan im zentralen Mittelfeld zu präsentieren. Genutzt hat er sie nicht wirklich. Seine Körperlichkeit kommt viel zu selten zum Tragen. Die riesengroßen Löcher im deutschen Mittelfeld kann auch der Bayern-Profi nicht stopfen. So ist er kein Startelfkandidat für die EM. ran-Note: 4 © Picture Point LE Ilkay Gündogan

Der Kapitän wird nach einer Stunde ausgewechselt und durch den Debütanten Andrich ersetzt. Zuvor läuft er eher mit, als dass er sich als Führungsspieler gegen die nächste drohende Niederlage stemmt. In der Zentrale dazu gemeinsam mit Goretzka immer wieder zu leicht überspielt. ran-Note: 5 © Matthias Koch Kai Havertz

Wenn in der ersten Halbzeit überhaupt etwas geht, dann über die Seite des Wahl-Londoners. Wie schon gegen die Türkei gibt er den linken Schienenspieler und muss auch defensiv ordentlich mit anpacken. Als Deutschland nur noch mit zehn Mann spielt, wechselt Havertz die Seite. Nach vorne geht da längst nichts mehr. ran-Note: 4 © Matthias Koch Julian Brandt

Ständige Stockfehler und Ungenauigkeiten bestimmen das Bild beim Dortmunder. Ein ums andere Mal verstolpert Brandt in aussichtsreicher Position oder nimmt zu früh das Tempo aus den Angriffen der deutschen Mannschaft. Nach der Roten Karte für Sane muss er weichen. ran-Note: 5 © Eibner Serge Gnabry

Weitestgehend unsichtbar, ohne Bindung zum kaum vorhandenen Offensivspiel der DFB-Elf. Sein einziger Abschluss in einer schwachen ersten Halbzeit geht weit am Tor vorbei (41.). Wie auch im Verein (noch) nicht in der Form, um ein Spiel eigenhändig zu drehen. Als Sane schon duscht, wird sein Vereinskollege immerhin etwas aktiver ran-Note: 4 © MIS Niclas Füllkrug

Der Dortmunder hängt komplett in der Luft, hat überhaupt keine Aktionen im österreichischen Strafraum. Kommt überhaupt nur in Ballnähe, wenn er sich weit fallen lässt – wird dann meist gefoult. Zur Halbzeit nimmt ihn Nagelsmann raus. ran-Note: 5 © MIS Thomas Müller

Kommt zur zweiten Halbzeit für den schwachen Füllkrug. Versucht immer wieder wild gestikulierend seine Kollegen aufzuwecken. Es bleibt beim Versuch. Wie sehr Nagelsmann auf ihn baut, sieht man nach dem 0:2, als der Bayer an der Seitenlinie als verlängerter Arm Anweisungen des Trainers entgegennimmt. ran-Note: 3 © Nico Herbertz Benjamin Henrichs

Kommt nach Sanes Platzverweis für Brandt ins Spiel und geht auf die ungewohnte linke Seite. Macht keine großen Fehler und fällt damit in der Defensivabteilung des DFB fast positiv auf. ran-Note: 4 © 2023 Getty Images Florian Wirtz

Deutschlands begnadeter Spielmacher kommt für 30 Minuten. Hier und da blitzt seine Klasse auf. Immerhin zwingt er Schlager im österreichischen Tor mit einem Fernschuss zu einer Parade. Ansonsten bleibt vieles Stückwerk. ran-Note: 4 © Laci Perenyi Joshua Kimmich

Diesmal bekommt der jahrelang unumstrittene Stammspieler eine halbe Stunde Spielzeit. Erzielt dabei um ein Haar den Anschlusstreffer aus der Distanz. Zeigt sich gewohnt giftig, ohne aber für den Umschwung zu sorgen. Wird sich strecken müssen, wenn er bei der EM zum Stammpersonal zählen möchte. ran-Note: 4 © Sven Simon Robert Andrich

Feiert für die letzte halbe Stunde sein Länderspieldebüt und müht sich nach Kräften. ran-Note: 4 © Matthias Koch Marvin Ducksch

In der 77. Minute für Havertz eingewechselt. Ohne Bewertung © Jan Huebner

ran: Also ist der offensive Ansatz des Bundestrainers falsch? Babbel: Es ist egal, ob man sich eine Vielzahl an Torchancen herausarbeitet. Es kommt darauf an, wieder geschlossen gegen den Ball zu arbeiten. Das ist übrigens auch einfacher zu trainieren. Wenn ich weiß, dass ich hinten nicht gut verteidigen kann, muss die ganze Mannschaft als Kollektiv defensiv ein anderes Gesicht zeigen. Stattdessen legen wir momentan noch zu sehr das Augenmerk auf die Offensive. Trotzdem ist es ja jetzt auch nicht so, dass wir vorne alles in Grund und Boden schießen und uns jedes Mal zwei oder drei Gegentore erlauben können. Die - ohne Frage - tollen Offensivspieler bringen sowieso nichts, wenn hinten zu viel kassiert wird. So wird es einfach schwer, irgendetwas zu erreichen.