Nationalmannschaft: Thomas Müller von Hansi Flick nachnominiert

Bundestrainer Hansi Flick hat Thomas Müller für die anstehenden Länderspiele nachnominiert. Damit gehört der Bayern-Star erstmals seit der WM 2022 zum Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Seine Sprüche muss sich Thomas Müller in den nächsten Tagen verkneifen. In München sei es derzeit eine klassische Win-Win-Situation, dass er den Neuen im Team seine altbewährten Witze erzählen könne, verriet Müller in seinem Newsletter. Doch der 33-Jährige reiste am Montag erstmals seit dem WM-Debakel kurzfristig nach Wolfsburg zum Treffen der Nationalmannschaft. Dort sind Müllers Witze zum einen lange bekannt - zum anderen ist dem angezählten Bundestrainer Hansi Flick wohl kaum zum Lachen zumute.

In der Stunde der Not setzt Flick nun wieder auf den Routinier, da Niclas Füllkrug angeschlagen ist. Der Stürmer reiste zwar ebenfalls ins noble Hotel Ritz-Carlton am Mittellandkanal, aufgrund einer leichten Sehnenzerrung könnte er die Spiele gegen WM-Schreck Japan am Samstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) und drei Tage später gegen Vize-Weltmeister Frankreich in seiner neuen Heimat Dortmund (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) aber verpassen.

Müller ist nach seinen Hüftproblemen fit. "Ich kann wieder aufs Gaspedal treten. Meine Turbinen laufen also wieder auf voller Leistung, und es fühlt sich großartig an", sagte der Weltmeister von 2014, der seine Länderspiele 122 und 123 absolvieren könnte (44 Tore).

"Hansi Flick und ich verstehen uns sowohl sportlich als auch privat sehr gut", sagte Müller bereits nach dem Sieg der Bayern bei Borussia Mönchengladbach und betonte: "Ich bin zu allen Schandtaten bereit." Auf dem Golfplatz lief es zuletzt gegen Harry Kane schon glänzend, jetzt will Müller auch am großen Ball überzeugen - und damit Flick vielleicht den Job retten.

Die Lage ist neun Monate vor der Heim-EM ernst. Das dürfte Flick auch ohne die Vernichtung des deutschen Fußballs durch Matthias Sammer ("Wir liegen am Boden") klar sein. Immerhin gab es vom Chefkritiker wertvolle Tipps. Flick, so stellte Sammer im "SZ"-Interview fest, müsse endlich einen Stammkader festlegen, eine Hierarchie von mindestens drei Führungsspielern schaffen und Einfachheit in der Spielanlage herstellen.