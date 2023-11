Wie Ralf Rangnick den österreichischen Fußball umkrempelt

WM 1978: Das legendäre Spiel in Cordoba

Das "Wunder von Cordoba" ist in Österreich bis heute ein großes Thema, während man in Deutschland eher ungern an die "Schmach von Cordoba" erinnert wird. Unvergessen auch der Ausruf "I werd narrisch" des ÖR-Radioreporters Edi Finger. Übrigens schieden beide Mannschaften aus dem Turnier aus. © Imago Images