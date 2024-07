Spielplan der EM 2024 in Deutschland: Die Partien im Viertelfinale - Ergebnisse und Gruppen

Anzeige

Von München nach Berlin: Die Fußball-Europameisterschaft kommt 2024 zum zweiten Mal nach Deutschland, auf die Fans warten 51 Partien in zehn Stadien.

Die Europameisterschaft ist am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel in der Allianz Arena in München gestartet. Das Team von Julian Nagelsmann eröffnete mit dem 5:1-Sieg gegen das Team aus Schottland die EM 2024.

Nach dem 2:0-Sieg gegen Ungarn und dem 1:1 gegen die Schweiz steht die DFB-Elf als Sieger der Gruppe A sicher im Achtelfinale. Dort wurde schließlich Dänemark mit 2:0 bezwungen.

Mittlerweile sind alle Viertelfinal-Paarungen fix. Hier erfahrt ihr, welche Teams heute bei der Fußball-EM spielen.