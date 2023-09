Türkei trennt sich wohl von Nationaltrainer Stefan Kuntz

Anzeige

Nach knapp zwei Jahren ist Stefan Kuntz als Fußball-Nationaltrainer der Türkei entlassen worden.

Der Verband trennte sich am Sonntag nach übereinstimmenden Medienberichten in der Türkei vom Europameister von 1996. Damit musste der ehemalige U21-Coach des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ebenso nach einer Pleite gegen Japan gehen wie vor einer Woche Bundestrainer Hansi Flick.

Kuntz war am Sonntag allerdings zunächst nicht erreichbar. Am vergangenen Dienstag hatte der Coach 2:4 gegen die Asiaten verloren, die deutsche Nationalmannschaft zuvor mit 1:4. Es war im 20. Länderspiel für Kuntz mit der Türkei die fünfte Niederlage.

Doch der 60-Jährige stand schon länger in der Kritik. Er hatte das WM-Ticket für Katar im vergangenen Jahr in den Play-offs verpasst, in der Qualifikation für die EM in seiner Heimat lag er allerdings als Zweiter der Gruppe D hinter dem WM-Dritten Kroatien auf Kurs.

Kuntz gilt als Kandidat für die Flick-Nachfolge beim DFB. Im Gegensatz zum Topkandidaten Julian Nagelsmann oder dem Niederländer Louis van Gaal wäre er eine günstigere Lösung.