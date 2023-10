Anzeige

Die Frauen-Bundesliga ist in die Saison 2023/24 gestartet. Wer hat die besten Chancen auf die Meisterschaft? Wer überträgt live in TV und Stream? Wo gibt es Liveticker und wie sieht der Spielplan aus?

Während bei den Männern die Bundesliga-Spielzeit 2023/24 bereits im August startete, stiegen die Frauen einen knappen Monat später wieder ein.

Zum Auftakt empfing der amtierende Meister FC Bayern München den SC Freiburg, das Eröffnungsspiel fand am Freitag, 15. September, um 18:15 Uhr im Breisgau statt. Die Partie hatte einiges an Drama zu bieten, die Freiburgerinnen erzielten in der siebten Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich - gleichbedeutend mit dem Endstand.

Neu mit dabei sind in diesem Jahr die Teams von RB Leipzig und dem 1. FC Nürnberg, die sich im Aufstiegsrennen der 2. Liga in der vergangenen Spielzeit durchsetzten. Dafür mussten der SV Meppen und Turbine Potsdam den bitteren Gang in das Unterhaus antreten.

Welche Vereine die besten Aussichten auf die Meisterschaft in der Frauen-Bundesliga haben, wo die Spiele live übertragen werden und wer an welchem Spieltag gegen wen spielt, fasst ran zusammen.

Ihr wollt keine Partien und Ergebnisse verpassen? Schaut auf unserer Seite zur Frauen-Bundesliga vorbei, dort findet ihr alle Spielstände und bleibt mit unseren Livetickern stets auf dem Laufenden.