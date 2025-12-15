Am 13. Spieltag der Frauen-Bundesliga kommt es zum Top-Duell Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt. So verfolgt ihr das Match heute live im Free-TV, Stream und Ticker.

Die Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt heute ab 18 Uhr

Am Montagabend kommt es in der Frauen-Bundesliga zur Partie Union Berlin - Eintracht Frankfurt (ab 18 Uhr live auf Joyn).

Die Berlinerinnen stehen nach nur einem Punkt aus den jüngsten fünf Bundesliga-Spielen durchaus unter Druck. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt für den Tabellen-Elften lediglich noch vier Zähler, was vor Weihnachten nicht als Ruhekissen angesehen werden kann.

Am vergangenen Wochenende blieben die Berlinerinnen in Hoffenheim im Rahmen der 0:3-Pleite absolut chancenlos.

Eintracht Frankfurt steht mit dem siebten Tabellenplatz zwar etwas besser da, jedoch dürfte dies auch nicht den Erwartungen des Vereins entsprechen. Nach einer guten Phase setzte es zuletzt eine 0:5-Pleite in München und eine überraschende 3:5-Niederlage in Nürnberg.

Die Probleme sind aktuell also eher in der Defensive auszumachen. Mit einem Sieg könnten die Frankfurterinnen aber je nach Höhe des Erfolgs auf Platz vier oder fünf nach oben springen.