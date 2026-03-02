Marc Cucurella: Pikantes Geständnis um DFB-Schreck

Todd Boehly, der US-amerikanische Eigentümer des FC Chelsea, hat ein erstaunliches Geständnis abgelegt. Es geht um die Verpflichtung von Marc Cucurella.

In Deutschland ist Cucurella vor allem für sein nicht geahndetes Handspiel im Trikot der spanischen Nationalmannschaft bekannt. Die Fehlentscheidung des Schiedsrichters kostete das DFB-Team womöglich das Weiterkommen im Viertelfinale der Europameisterschaft 2024.

Bei seinem Verein FC Chelsea ist der Linksverteidiger hingegen seit Jahren eine feste Größe und ein Leistungsträger in der Premier League. Als die "Blues" den heute 27-Jährigen im Jahr 2022 für knapp 65 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion verpflichteten, beruhte die Transferentscheidung jedoch nicht auf fundiertem Scouting.

Chelseas US-Besitzer Todd Boehly räumte nun ein, damals in Bezug auf Fußball völlig ahnungslos gewesen zu sein.

"Nachdem das gesamte Management-Team gegangen war, war ich in diesem Sommer gezwungen, als Interims-Sportdirektor zu agieren, obwohl ich keine Ahnung hatte, was einen guten Fußballer ausmacht. Aber bei Marc Cucurella wusste ich, dass ManCity ihn wollte. Und deshalb wollte ich ihn auch", erklärte Boehly auf einer Investment-Messe seine Transferentscheidung.