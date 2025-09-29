Die Fußballerinnen von Bayern München haben den ersten "Klassiker der Frauen" gegen Borussia Dortmund gewonnen und damit das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht.

Vor 15.755 Fans im Dortmunder Stadion Rote Erde siegte der Double-Sieger FC Bayern München im DFB-Pokal der Frauen gegen den Drittligisten Borussia Dortmund dank eines Doppelpacks von Pernille Harder (27., 33.) mit 2:0 (2:0) - der BVB hielt jedoch über weite Strecken sehr gut mit.

"Das ist ein Blick in unsere Zukunft", hatte Abteilungsleiterin Svenja Schlenker vor dem "größten Spiel unserer Geschichte" betont.

Die Frauen des BVB, die nach ihrer Gründung in den vergangenen vier Jahren den Durchmarsch aus der Kreisliga in die Regionalliga geschafft hatten, wollen mit aller Macht in die Bundesliga - und der deutschen Klassiker der Männer damit auch bei den Frauen zum "Liga-Alltag" machen.