Anzeige

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in einem Länderspiel auf die Türkei. So verfolgt ihr die DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Das dritte Länderspiel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann steht heute Abend an. Nach dem 3:1-Sieg über die USA und dem 2:2 gegen Mexiko wartet nun die türkische Nationalmannschaft auf das DFB-Team.

Das Traditionsduell steigt am heutigen Samstag, 18. November 2023, um 20:45 im Berliner Olympiastadion.

Dann könnte möglicherweise auch Bayern-Star Joshua Kimmich wieder im Deutschland-Trikot auflaufen - und zwar laut Medienberichten auf seiner Lieblingsposition. Auf der USA-Reise fehlte der 28-Jährige noch krankheitsbedingt.

Auch in der laufenden Länderspielphase, in der auf die DFB-Auswahl auch noch Österreich wartet (am Dienstag im Liveticker auf ran.de und in der ran-App), muss Nagelsmann auf einige Akteure verzichten.

So stehen Robin Gosens und Malick Thiaw aus privaten Gründen nicht zur Verfügung, der Stuttgarter Chris Führich fällt ebenfalls aus. Andererseits winken drei Debüts: Sowohl Marvin Duksch als auch Janis Blaswich und Grischa Prömel könnten erstmals für die A-Nationalmannschaft auflaufen.