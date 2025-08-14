Der FC Chelsea und seine Spieler haben sich offenbar bereit erklärt, einen Teil ihres Preisgeldes für den Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft an die Familien der bei einem Autounfall verstorbenen Brüder Diogo Jota und Andre Silva zu spenden.

von Daniel Kugler

Große Geste des FC Chelsea!

Wie "The Athletic" berichtet, hat sich die Mannschaft des FC Chelsea dazu entschieden, einen Teil des Preisgeldes für den Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft an die Familien von Diogo Jota und Andre Silva zu spenden.

Die "Blues"-Stars erhielten für den Gewinn im Finale gegen Paris Saint-Germain einen Bonus von 11,4 Millionen Pfund (ca. 13,3 Millionen Euro), der unter den Spielern aufgeteilt wurde.

Nun wird jeder Spieler einen Teil dieser Summe spenden. Wie viel genau, ist allerdings nicht bekannt. Chelsea nahm durch den Gewinn der Klub-WM insgesamt mehr als 100 Millionen Euro ein.

Die Entscheidung, die Angehörigen der beiden bei einem tragischen Autounfall verstorbenen Brüder zu unterstützen, sei demnach gemeinsam vom Klub und der Mannschaft getroffen worden.