Große Geste der "Blues"
Diogo Jota und Bruder Andre bei Autounfall verstorben: Chelsea-Stars sollen wohl Teil der Prämien für Sieg bei Klub-WM an Familien spenden
- Aktualisiert: 14.08.2025
- 18:25 Uhr
- Daniel Kugler
Der FC Chelsea und seine Spieler haben sich offenbar bereit erklärt, einen Teil ihres Preisgeldes für den Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft an die Familien der bei einem Autounfall verstorbenen Brüder Diogo Jota und Andre Silva zu spenden.
Große Geste des FC Chelsea!
Wie "The Athletic" berichtet, hat sich die Mannschaft des FC Chelsea dazu entschieden, einen Teil des Preisgeldes für den Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft an die Familien von Diogo Jota und Andre Silva zu spenden.
Die "Blues"-Stars erhielten für den Gewinn im Finale gegen Paris Saint-Germain einen Bonus von 11,4 Millionen Pfund (ca. 13,3 Millionen Euro), der unter den Spielern aufgeteilt wurde.
Nun wird jeder Spieler einen Teil dieser Summe spenden. Wie viel genau, ist allerdings nicht bekannt. Chelsea nahm durch den Gewinn der Klub-WM insgesamt mehr als 100 Millionen Euro ein.
Die Entscheidung, die Angehörigen der beiden bei einem tragischen Autounfall verstorbenen Brüder zu unterstützen, sei demnach gemeinsam vom Klub und der Mannschaft getroffen worden.
Das Wichtigste in Kürze
Am Eröffnungswochenende der neuen Premier League-Saison an diesem Wochenende werden voraussichtlich zahlreiche Gedenkaktionen für Jota und Silva stattfinden. Meister Liverpool um Star-Neuzugang Florian Wirtz eröffnet die Spielzeit am Freitag gegen den AFC Bournmouth (ab 21:00 Uhr im Liveticker).
Der Flügelspieler von Liverpool und sein Bruder, der für den portugiesischen Verein Penafiel spielte, kamen am 3. Juli in Spanien ums Leben.