Update, 05.07, 19:05 Uhr: Musiala-Schock überschattet PSG-Duell

Zur Pause steht es im Viertelfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München 0:0. Die Zuschauer im Mercedes-Benz Stadium sehen eine Partie auf Augenhöhe. Das geht so weit, dass selbst in allen relevanten Statistiken nahezu komplette Ausgeglichenheit herrscht. Der Deutsche Meister zeigte sich hervorragend eingestellt, bot dem Champions-League-Sieger in allen Belangen Paroli. In der Summe verzeichneten die Münchener sogar die etwas besseren Chancen, erzielten eben in der Nachspielzeit ein Abseitstor. Doch die gute Mannschaftsleistung wird jetzt überschattet durch die Angst vor einer schweren Sprunggelenksverletzung von Jamal Musiala, der seit einigen Monaten wahrlich vom Pech verfolgt zu sein scheint.