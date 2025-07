Über das Einsteigen von Gianluigi Donnarumma bei der Klub-WM gegen Jamal Musiala, der sich dabei schwer verletzte, wird heftig diskutiert. Auf Kritik folgt Gegenkritik. Dabei ist die ganze Diskussion unnötig. Ein Kommentar.

Von Jan Horstkötter

Jamal Musiala hat sich bei der Klub-WM schwer verletzt und wird dem FC Bayern München mehrere Monate lang fehlen.

Das ist unausweichlich. Das schmerzt. Und vermutlich jeder Fußball-Fan fühlt hier mit diesem jungen Profi, dem eine Weltkarriere winkt.

Das ist der Ist-Zustand. Das "wie" wird aktuell allerdings heftig kritisiert. Ehrlich gesagt aber: völlig zu Unrecht.

Eine Situation, die man so nicht selten im Fußball sieht: Der Ball trudelt auf die Torauslinie zu. Der Verteidiger schirmt ab (gegen Musiala), der Torwart geht zum Ball. Dass Musiala dabei noch dazwischen gehen will und sich so schwer verletzt – maximal unglücklich.