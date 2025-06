In der Tabelle führt Botafogo (6 Punkte) vor Paris, Madrid (beide 3) und Seattle (0). Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt am Montag (21.00 Uhr MESZ). Noch ist keine Mannschaft gescheitert, die besten zwei Teams ziehen ins Achtelfinale ein.

Verliert Paris später in der Nacht in Gruppe B nicht gegen Botafogo FR aus Rio de Janeiro, kann Seattle nicht mehr weiterkommen. Die Sounders hatten auch ihr erstes Turnierspiel gegen den Copa-Libertadores-Sieger aus Brasilien verloren (1:2).

Atletico, das in der Nacht zu Montag im Rose Bowl Stadium von Pasadena gegen PSG chancenlos gewesen war (0:4), ging gegen den Klub aus der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS früh durch Barrios in Führung (11.). Der frühere Dortmunder Axel Witsel erhöhte (47.), nach der direkten Antwort von Albert Rusnak (50.) traf Barrios vor 51.636 Zuschauern zum Endstand (55.).

Im riesigen Mercedes-Benz Stadium in Atlanta ging Porto früh durch einen Foulelfmeter von Samu Aghehowa (9.) in Führung. Nach der Pause drehte dann aber Inter auf, kam zunächst durch einen tollen Abschluss von Telasco Segovia (47.) zum Ausgleich - ehe dann Lionel Messi in der 54. Minute seinen großen Moment hatte.

Palmeiras besiegt Al-Ahly

Palmeiras gewann indes am Donnerstagabend gegen Al-Ahly 2:0 (0:0). Wegen einer Unwetterwarnung war die Begegnung in New Jersey nach 63 Spielminuten lange unterbrochen. Spieler und Besucher in East Rutherford mussten das Spielfeld und den Sitzbereich zwischenzeitlich räumen.

Am letzten Gruppenspieltag trifft Palmeiras auf Inter Miami. Bei einem Unentschieden wären beide Teams für für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Al-Ahly und Porto, die beide bislang nur einen Punkt geholt haben, droht das Aus.