FIFA Klub-WM 2025: Der Kader von CL-Finalist Inter Mailand im Überblick

Neben Juventus Turin wird Inter Mailand als zweiter italienischer Vertreter bei der Klub-WM 2025 an den Start gehen. Hier findest du alle Infos zum Inter-Kader und deren Gruppengegner.

Nach dem bitteren Champions-League Finale gegen Paris Saint Germain stellt sich die Frage wie sich Inter Mailand erholt hat. Das 0:5 war ein herber Rückschlag. Als eine von nur zwölf europäischen Mannschaften sicherte sich die "Nerazzurri" einen Platz bei der neu gestalteten FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025. Gemeinsam mit Juventus Turin vertritt Inter den italienischen Fußball auf amerikanischem Boden.

Im Sommer steht erstmals die neuartige Klub-WM an - in den USA spielen 32 Mannschaften in einem großen Turnier um den Sieg und die Trophäe.

In der Gruppenphase bekommt es Inter Mailand in Gruppe E mit River Plate (Argentinien), Urawa Red Diamonds (Japan) und CF Monterrey (Mexiko) zu tun.

ran gibt einen Überblick über den möglichen Kader von Inter Mailand bei der Klub-WM.