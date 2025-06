FIFA Klub-WM 2025: Nach Behörden-Ankündigung - drohen im Stadion Fan-Verhaftungen?

Der US-Zoll hat angekündigt, auch zu den Spielen der Klub-WM aktiv zu sein – und löschte den Post wenig später. Drohen eingereisten Fans ohne Papieren Festnahmen?

Am Wochenende steigt das Auftaktspiel der FIFA Klub-WM 2025 in Miamis Hard Rock Stadium. Mit dabei ist möglicherweise auch der US-Grenzschutz.

"Die CBP wird in voller Montur bereitstehen, um die erste Runde der Spiele zu sichern", postete der US Zoll und Grenzschutz Customs and Border Protection auf Facebook. Zwar löschte die US-Bundesbehörde den Post später, doch die Ankündigung ließ aufhorchen.

Drohen Festnahmen von Fußballfans ohne Papiere im Stadion oder unterstützen die Beamten wie bei Großevents üblich lediglich die lokalen Sicherheitskräfte?

Laut "NBC Miami" bestätigte das Ministerium für Heimatschutz, dass neben CBP-Personal auch die Polizei- und Zollbehörde ICE mit Beamten beim Auftaktspiel für Sicherheit sorgen werde. Dieselbe Behörde, die zuletzt in zahlreichen Städten Razzien gegen unregistrierte Einwanderer durchführte.