Klub-WM: Letzter Startplatz vergeben - US-Team springt für Club León ein

Das Starterfeld für die erste Klub-WM mit 32 Mannschaften ist komplett. Im entscheidenden Spiel um das letzte Ticket muss am Ende die Verlängerung entscheiden.

Der Los Angeles FC hat sich den 32. und letzten Startplatz für die Klub-Weltmeisterschaft in den USA (14. Juni bis 13. Juli) gesichert. Nach dem Ausschluss des mexikanischen Fußballmeisters Club León setzte sich Los Angeles im Entscheidungsspiel im heimischen BMO Stadium gegen den mexikanischen Rekordmeister Club América nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 0:0) durch.

Denis Bouanga (115.) erzielte das Siegtor. Brian Rodriguez hatte die Mexikaner in der 64. Minute per Elfmeter in Führung geschossen, in der 89. Minute brachte Igor Jesus mit seinem Ausgleichstor den LAFC um die früheren französischen Weltmeister Hugo Lloris und Olivier Giroud in die Verlängerung.