Premier League
FC Liverpool - Muss Arne Slot um Job zittern? "Reds" sprechen wohl schon mit möglichem Nachfolger
- Veröffentlicht: 25.01.2026
- 15:15 Uhr
- ran.de
Beim FC Liverpool soll der Trainerstuhl von Arne Slot mehr und mehr wackeln. Im Hintergrund wird offenbar bereits an der Verpflichtung eines namhaften Nachfolgers gearbeitet.
Wird es eng für Arne Slot? Noch vor wenigen Tagen wurde der Trainer des FC Liverpool auf Xabi Alonso und die Gerüchte um eine mögliche Ablösung als Cheftrainer der Reds angesprochen.
Auf die Frage, ob er Kontakt zu dem entlassenen Real-Coach gehabt habe, antwortete Slot humorvoll: "Ja, er hat mich angerufen und gesagt: 'Was denkst du über das Team? Ich übernehme nämlich in sechs Monaten. Kannst du mir schon ein bisschen mehr erzählen?'"
Und weiter: "Nein, im Ernst: Das ist eine der seltsamsten Fragen, die mir je gestellt wurden. Was soll man dazu sagen?"
FC Liverpool: Folgt Alonso auf Slot?
Doch während Slot jüngst noch lachen konnte, hat sich seine Situation jüngst alles andere als verbessert. Nach der 2:3-Pleite beim AFC Bournemouth am Samstag ist unklar, wie es für den Niederländer weitergeht.
Fünf Ligaspiele wartet Liverpool inzwischen schon auf einen Sieg, den Anschluss an die Tabellenspitze hat der Klub längst verloren. Änderungen auf der Trainerposition sind deshalb auch alles andere als ausgeschlossen.
Und mit Alonso stünde ein möglicher Nachfolger wohl auch bereits parat. So berichtet die spanische "As", dass Vertreter der Reds bereits Kontakt zu dem ehemaligen Leverkusen-Coach aufgenommen haben.
Die Antwort des 44-Jährigen, der selbst von 2004 bis 2009 an der Anfield Road spielte, soll dabei positiv ausgefallen sein.