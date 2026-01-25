Beim FC Liverpool soll der Trainerstuhl von Arne Slot mehr und mehr wackeln. Im Hintergrund wird offenbar bereits an der Verpflichtung eines namhaften Nachfolgers gearbeitet.

Wird es eng für Arne Slot? Noch vor wenigen Tagen wurde der Trainer des FC Liverpool auf Xabi Alonso und die Gerüchte um eine mögliche Ablösung als Cheftrainer der Reds angesprochen.

Auf die Frage, ob er Kontakt zu dem entlassenen Real-Coach gehabt habe, antwortete Slot humorvoll: "Ja, er hat mich angerufen und gesagt: 'Was denkst du über das Team? Ich übernehme nämlich in sechs Monaten. Kannst du mir schon ein bisschen mehr erzählen?'"

Und weiter: "Nein, im Ernst: Das ist eine der seltsamsten Fragen, die mir je gestellt wurden. Was soll man dazu sagen?"