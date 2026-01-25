- Anzeige -

Ex-Bundesliga-Star Cunha schockt Arsenal Doch Manchester antwortete durch Bryan Mbeumo (37.) und einen sehenswerten Treffer von Patrick Dorgu (50.). Nach dem späten Ausgleich von Mikel Merino (84.) hatte Matheus Cunha (87.) das letzte Wort.

Real Madrid weiter die Nummer eins: Die umsatzstärksten Fußballklubs der Welt 1 / 21 © NurPhoto Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. ran zeigt die Top 20. © News Images 20. Platz: West Ham United

Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro

Liga: Premier League © Ball Raw Images 19. Platz: Benfica Lissabon

Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro

Liga: Liga Portugal © Pressefoto Baumann 18. Platz: VfB Stuttgart

Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro

Liga: Bundesliga © Every Second Media 17. Platz: Newcastle United

Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro

Liga: Premier League © LaPresse 16. Platz: Juventus Turin

Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro

Liga: Serie A © Fotoagenzia 15. Platz: AC Mailand

Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro

Liga: Serie A © Pro Sports Images 14. Platz: Aston Villa

Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro

Liga: Premier League © Laci Perenyi 13. Platz: Atletico Madrid

Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro

Liga: La Liga © Beautiful Sports 12. Platz: Borussia Dortmund

Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro

Liga: Bundesliga © SOPA Images 11. Platz: Inter Mailand

Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro

Liga: Serie A © AFP/SID/ANDY BUCHANAN 10. Platz: FC Chelsea

Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro

Liga: Premier League © Every Second Media 9. Platz: Tottenham Hotspur

Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro

Liga: Premier League © 2025 Getty Images 8. Platz: Manchester United

Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro

Liga: Premier League © Paul Marriott 7. Platz: FC Arsenal

Umsatz 24/25: 793,5 Millionen Euro

Liga: Premier League © Alberto Gardin 6. Platz: Manchester City

Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro

Liga: Premier League © Propaganda Photo 5. Platz: FC Liverpool

Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro

Liga: Premier League © ABACAPRESS 4. Platz: Paris St. Germain

Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro

Liga: Ligue 1 © Eibner 3. Platz: FC Bayern München

Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro

Liga: Bundesliga © AFP/SID/MANAURE QUINTERO 2. Platz: FC Barcelona

Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro

Liga: La Liga © 2026 Getty Images 1. Platz: Real Madrid

Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro

Liga: La Liga

Mit dem zweiten Sieg aus dem zweiten Spiel unter der Leitung des neuen Coachs Michael Carrick springt der krisengeschüttelte Premier-League-Riese auf den vierten Platz. Arsenal agierte in der ersten Halbzeit spielbestimmend. Mit ein wenig Glück fiel nach einem abgefälschten Abschluss von Kapitän Martin Ödegaard die verdiente Führung.

