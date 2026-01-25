- Anzeige -
Premier League

Premier League - Vorsprung schrumpft: FC Arsenal verliert spektakulär gegen Manchester United

  • Aktualisiert: 25.01.2026
  • 19:28 Uhr
  • SID

Der FC Arsenal kassiert in der Premier League eine Heimniederlage gegen Manchester United. Dabei antworten die Gäste schnell auf den späten Ausgleich.

Der Vorsprung von Tabellenführer FC Arsenal in der englischen Premier League schrumpft nach der Niederlage gegen Manchester United weiter. Im prestigeträchtigen Duell gegen den Rekordmeister unterlag das Team von Trainer Mikel Arteta nach Führung 2:3 (1:1) und patzte damit bereits zum dritten Mal in Folge.

Nach den Nullnummern gegen Nottingham Forest und den FC Liverpool haben die Gunners nur noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City.

Ein Eigentor von United-Verteidiger Lisandro Martinez hatte die Gunners vor eigenem Publikum zunächst auf Kurs gebracht (29.).

Ex-Bundesliga-Star Cunha schockt Arsenal

Doch Manchester antwortete durch Bryan Mbeumo (37.) und einen sehenswerten Treffer von Patrick Dorgu (50.). Nach dem späten Ausgleich von Mikel Merino (84.) hatte Matheus Cunha (87.) das letzte Wort.

Mit dem zweiten Sieg aus dem zweiten Spiel unter der Leitung des neuen Coachs Michael Carrick springt der krisengeschüttelte Premier-League-Riese auf den vierten Platz.

Arsenal agierte in der ersten Halbzeit spielbestimmend. Mit ein wenig Glück fiel nach einem abgefälschten Abschluss von Kapitän Martin Ödegaard die verdiente Führung.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

FC Arsenal untermauert Standardstärke erneut

Doch ein Fehler von Martin Zubimendi brachte die Gunners wenig später um den Lohn. Mit einem Fehlpass bediente der Spanier unfreiwillig Mbeumo, der Arsenal-Keeper David Raya stehen ließ und zum Ausgleich einschob.

Nach dem Seitenwechsel schoss Dorgu die Gäste spektakulär in Führung. Sein Gewaltschuss aus 18 Metern prallte an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor. Arteta reagierte mit einem Vierfachwechsel bei Arsenal, doch trotz Dominanz fehlten klare Torchancen.

Den Standardkönigen half ein Eckball, bei dem Merino den Ball über die Linie stocherte. Doch der möglichen Schlussoffensive der Gunners nahm Cunha mit einem Schlenzer gleich wieder den Schwung.

