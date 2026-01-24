Granit Xhaka sorgt in der Premier League für eine Spielunterbrechung. Dabei kann der Ex-Leverkusener gar nicht selbst auflaufen.

Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Granit Xhaka hat in der englischen Premier League durch ein heftiges Wortgefecht mit einem Fan für eine Unterbrechung gesorgt.

Während der Partie seines AFC Sunderland bei West Ham United (1:3) geriet der Leverkusener Double-Gewinner mit einem Anhänger der Londoner minutenlang aneinander. Schiedsrichter Thomas Bramall ließ das Spielgeschehen deshalb sogar erst einmal ruhen.

Xhaka konnte aufgrund einer Knöchelverletzung nicht mitspielen, saß aber dennoch auf der Bank. Auf Videos ist zu sehen, wie sich der Kapitän des Aufsteigers wild gestikulierend zu einem Mann umdrehte und sich mit diesem stritt.

Der West-Ham-Fan zeigte Xhaka dabei eine obszöne Geste. Ordner mussten schlichten. Referee Bramall unterbrach die Begegnung und suchte das Gespräch mit Hammers-Teammanager Nuno Espirito Santo.