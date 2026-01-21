Premier League
FC Liverpool - "Er hat mich angerufen": Arne Slot reagiert mit Humor auf Gerüchte um Xabi Alonso
- Veröffentlicht: 21.01.2026
- 22:36 Uhr
- Justin Kraft
Arne Slot hat die Gerüchte rund um den FC Liverpool und Xabi Alonso einfach weggelacht.
Nach dem Aus von Xabi Alonso bei Real Madrid hat es nicht lange gedauert, bis die ersten Gerüchte aufgetaucht sind.
So berichtete die "Times" in England von einer möglichen Rückkehr des ehemaligen Weltklasse-Spielers in die Premier League.
Dort wäre der FC Liverpool eine naheliegende Option – schließlich hat der Baske dort Legendenstatus. Allerdings ist Arne Slot dort noch im Amt.
Der Niederländer wurde auf einer Pressekonferenz nun mit den Gerüchten konfrontiert – seine Reaktion war humorvoll, wenngleich er sich über die Frage verwundert zeigte.
"Er hat mich angerufen": Arne Slot reagiert auf Alonso-Gerüchte
"Er hat mich angerufen und gesagt, dass er in sechs Monaten die Mannschaft übernimmt", erklärte Slot ironisch: "Oder vielleicht sogar früher – vielleicht schon morgen. Nein, nein, nein … Eine der seltsamsten Fragen, die mir je gestellt wurden!"
Seit 18 Monaten arbeite er bereits für die Reds "und mir gefällt meine Arbeit hier. Wir haben die Meisterschaft gewonnen, hatten diese Saison aber mehr Schwierigkeiten, das ist offensichtlich. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."
In der Premier League hat Liverpool aber schon 14 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Arsenal. Auf dem vierten Platz bangt der amtierende Meister derzeit um die Champions League. Slot stand bereits mehrfach in der Kritik, noch scheinen die Verantwortlichen der Reds aber geduldig zu sein.
Wie es für Alonso weitergeht, ist derweil noch vollkommen unklar.