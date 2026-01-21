- Anzeige -
- Anzeige -
Premier League

FC Liverpool - "Er hat mich angerufen": Arne Slot reagiert mit Humor auf Gerüchte um Xabi Alonso

  • Veröffentlicht: 21.01.2026
  • 22:36 Uhr
  • Justin Kraft

Arne Slot hat die Gerüchte rund um den FC Liverpool und Xabi Alonso einfach weggelacht.

Nach dem Aus von Xabi Alonso bei Real Madrid hat es nicht lange gedauert, bis die ersten Gerüchte aufgetaucht sind.

So berichtete die "Times" in England von einer möglichen Rückkehr des ehemaligen Weltklasse-Spielers in die Premier League.

Dort wäre der FC Liverpool eine naheliegende Option – schließlich hat der Baske dort Legendenstatus. Allerdings ist Arne Slot dort noch im Amt.

Der Niederländer wurde auf einer Pressekonferenz nun mit den Gerüchten konfrontiert – seine Reaktion war humorvoll, wenngleich er sich über die Frage verwundert zeigte.

- Anzeige -
- Anzeige -

"Er hat mich angerufen": Arne Slot reagiert auf Alonso-Gerüchte

"Er hat mich angerufen und gesagt, dass er in sechs Monaten die Mannschaft übernimmt", erklärte Slot ironisch: "Oder vielleicht sogar früher – vielleicht schon morgen. Nein, nein, nein … Eine der seltsamsten Fragen, die mir je gestellt wurden!"

Seit 18 Monaten arbeite er bereits für die Reds "und mir gefällt meine Arbeit hier. Wir haben die Meisterschaft gewonnen, hatten diese Saison aber mehr Schwierigkeiten, das ist offensichtlich. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

- Anzeige -
- Anzeige -

Champions League 7. Spieltag

  • Die Ergebnisse des 7. Spieltags

  • Die Tabelle zum 7. Spieltag

  • Die Torjäger der Champions League

In der Premier League hat Liverpool aber schon 14 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Arsenal. Auf dem vierten Platz bangt der amtierende Meister derzeit um die Champions League. Slot stand bereits mehrfach in der Kritik, noch scheinen die Verantwortlichen der Reds aber geduldig zu sein.

Wie es für Alonso weitergeht, ist derweil noch vollkommen unklar.

Fußball: News und Videos
Liverpool feiert einen wichtigen Sieg
News

Wirtz, Woltemade und Flick haben Achtelfinale im Blick

  • 22.01.2026
  • 00:21 Uhr
imago images 1071528552
News

Sperre der Südkurve – so reagierten die Ultras im Stadion

  • 22.01.2026
  • 00:20 Uhr
Kane bejubelt das 2:0
News

In Unterzahl: Kane schießt FCB ins Achtelfinale

  • 22.01.2026
  • 00:18 Uhr
FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7
News

Kompany erklärt schwächere erste Halbzeiten

  • 22.01.2026
  • 00:17 Uhr
MUNICH - Harry Kane of FC Bayern Munich, Minjae Kim of FC Bayern Munich, and Aleksandar Pavlovic of FC Bayern Munich celebrate 1-0 during the Champions League match between FC Bayern Munich and Roy...
News

FCB-Noten: Kane verpasst die 1, Verteidiger bekommt die 5

  • 21.01.2026
  • 23:40 Uhr
Kane nach dem Sieg gegen Saint-Gilloise
News

"Wäre schön gewesen": Kane verpasst 100. Elfmetertreffer

  • 21.01.2026
  • 23:25 Uhr
FC Bayern München
News

FC Bayern vs. Union Saint-Gilloise im TV, Livestream und Liveticker - Ergebnis 2:0

  • 21.01.2026
  • 23:17 Uhr
Frankfurts Nathaniel Brown (l.) im Zweikampf
News

Später Schock: Frankfurt in der Königsklasse ausgeschieden

  • 21.01.2026
  • 20:44 Uhr
Sané behauptet den Ball
News

CL: Sané mit Gala noch nicht durch

  • 21.01.2026
  • 20:39 Uhr
RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga
News

Warum die Bayern CL-Platz 2 nicht verlieren sollten

  • 21.01.2026
  • 20:21 Uhr
Fußball: Galerien
Arbeloa BellinghamUpdate

Real Madrid: Kommt im Sommer 2026 ein Ex-Barca-Coach?

  • Galerie
  • 18.01.2026
  • 23:51 Uhr
Borussia Mönchengladbach v VfL Wolfsburg - BundesligaUpdate

Topklub nimmt wohl Gladbach-Star Reitz ins Visier

  • Galerie
  • 18.01.2026
  • 19:49 Uhr
DFB-Quartier

Hier residiert das DFB-Team bei der WM 2026

  • Galerie
  • 09.01.2026
  • 18:55 Uhr
imago images 1070044361

Vertrag läuft aus: Diese Stars dürfen ab sofort frei verhandeln

  • Galerie
  • 01.01.2026
  • 18:30 Uhr
Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

Dortmund vs. Gladbach: Zahlen und Funfacts zum Bundesliga-Kracher

  • Galerie
  • 19.12.2025
  • 15:23 Uhr
Afrika-Cup-Teilnehmer: Ramy Bensebaini, Edmond Tapsoba, Bazoumana Touré

Afrika-Cup 2025: Diese Stars fehlen den Bundesligisten

  • Galerie
  • 05.12.2025
  • 16:00 Uhr
imago images 1069381478

Diese kuriosen Gruppen sind bei der WM-Auslosung möglich

  • Galerie
  • 04.12.2025
  • 11:36 Uhr
San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference Final

Müller, Kroos und Co.: Deutsche mit den meisten Titeln

  • Galerie
  • 03.12.2025
  • 14:52 Uhr
Messi Müller 2015

Müller gegen Messi: WM-Endspiel, 8:2 - und jetzt MLS-Finale

  • Galerie
  • 01.12.2025
  • 15:15 Uhr
Lennart Karl

Karl historisch: Die jüngsten Torschützen der CL-Geschichte

  • Galerie
  • 26.11.2025
  • 21:40 Uhr