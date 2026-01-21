Arne Slot hat die Gerüchte rund um den FC Liverpool und Xabi Alonso einfach weggelacht.

Nach dem Aus von Xabi Alonso bei Real Madrid hat es nicht lange gedauert, bis die ersten Gerüchte aufgetaucht sind.

So berichtete die "Times" in England von einer möglichen Rückkehr des ehemaligen Weltklasse-Spielers in die Premier League.

Dort wäre der FC Liverpool eine naheliegende Option – schließlich hat der Baske dort Legendenstatus. Allerdings ist Arne Slot dort noch im Amt.

Der Niederländer wurde auf einer Pressekonferenz nun mit den Gerüchten konfrontiert – seine Reaktion war humorvoll, wenngleich er sich über die Frage verwundert zeigte.