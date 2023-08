Houssem Aouar (AS Rom)

Lange Zeit galt Houssem Aouar als Kandidat für einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt, ein Transfer kam jedoch nicht zustande. Mittlerweile steht der neue Arbeitgeber des Mittelfeldspielers fest: die AS Rom. Mit den Italienern einigte sich der algerische Nationalspieler auf einen Fünfjahresvertrag, nachdem sein Kontrakt bei Olympique Lyon ausgelaufen war. Trotz seiner 24 Jahre verfügt Aouar bereits über reichlich Erfahrung und stand für OL in 233 Pflichtspielen auf dem Rasen (41 Tore, 36 Assists). © Imago Images