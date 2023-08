Anzeige

Marco Verratti von Paris Saint-Germain steht bereits länger in der Kritik. Nun feuerte PSG-Legende Jerome Rothen noch einmal deutlich gegen den Italiener.

Von Chris Lugert

Der langjährige PSG-Profi Jerome Rothen hat sich mit deutlichen Worten über Mittelfeldspieler Marco Verratti geäußert und dem Italiener mangelnde Professionalität unterstellt.

In seiner täglichen Fußballsendung "Rothen s'enflamme" kritisierte der 45-Jährige seinen Ex-Klub dafür, Verratti jüngst noch einmal einen neuen Vertrag gegeben zu haben. Dieser läuft bis 2026. "Ich möchte ihn nicht wegen seiner Qualität als Spieler kritisieren. Aber seine Vertragsverlängerung zu Beginn des Jahres hat er nicht verdient. Die Verantwortlichen haben einen Fehler gemacht", schimpfte der ehemalige französische Nationalspieler.

Für Rothen liegen die Glanzzeiten des italienischen Nationalspielers in der Vergangenheit. "Für mich ist Verratti vorbei. Er ist 31 Jahre alt. Er hat nie begriffen, was die Karriere oder das Leben eines professionellen Fußballers auf hohem Niveau ist. Und er wird es auch nie verstehen", polterte er.

So passe der Lebensstil des Noch-30-Jährigen nicht zu einem Fußballprofi, er sei zudem ein schlechtes Vorbild. "Man kann diese Botschaft nicht in die Umkleidekabine senden, von einem Spieler, der 60 Prozent der Spiele bestreitet, der in der 60. Minute oft sehr müde ist. Jemand, der seine Zeit mit Partys, Rauchen und Trinken verbringt – das sind Dinge, die dem Image des Vereins schaden", sagte Rothen.