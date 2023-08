Ligue 1: PSG ohne Mbappe und Neymar nur mit Auftaktremis

Brasilien: Bekanntermaßen baut Neymar derzeit eine riesige Golf-, Wohn- und Party-Anlage in der Nähe von Rio de Janeiro. Warum also nicht direkt vor Ort arbeiten? Am Geld sollte es nicht scheitern, denn selbst wenn die brasilianischen Topklubs nicht mit der PSG-Gage mithalten können, würde Neymar die Differenz bestimmt durch Sponsoren- und Werbe-Deals ausgleichen. © 2015 Getty Images