Oliver Baumann ist die neue (vorübergehende) Nummer Eins beim DFB . Der 34-Jährige wird bei den beiden Klassikern gegen Italien (Hinspiel am Donnerstag ab 20:45 Uhr im Liveticker) zwischen den Pfosten stehen. Danach soll neu entschieden werden. Der Hoffenheimer erreicht damit ein wichtiges Ziel in seiner Karriere.

Das Duell um die Interims-Eins in der Nationalmannschaft hat Alexander Nübel verloren und auch auf Vereinsebene könnte schon bald ein Problem auf den Torwart zukommen. Kann der 28-Jährige das Ruder herumreißen?

Das Wichtigste in Kürze

Es ist eine Situation, die dem gebürtigen Paderborner vertraut sein dürfte, denn sie gleicht der, in der Nübel seit einigen Jahren auf Vereinsebene steckt.

Nübel ist nun de facto die Nummer drei in der internen DFB-Torhüterrangfolge. Statt zu spielen und wichtige Pluspunkte und Erfahrungen zu sammeln, muss er anderen dabei zusehen, wie sie den Job machen, den er so gerne hätte.

DFB: "Pizza & Pasta" - Rüdiger genießt das schöne Leben in Italien

Zwar kommt der Torhüter in den vergangenen Saisons zu jeder Menge Spielzeit für die AS Monaco oder den VfB Stuttgart, mit einem Auge aber schielt Nübel immer auf den FC Bayern, den Klub, dem er nach wie vor gehört.

Wie geht es für Nübel beim FC Bayern weiter?

Zurückgeholt hat man ihn bis heute nicht. Neuer ist schließlich immer noch da – und wird das auch mindestens bis 2026 so bleiben. Sollte der Weltmeister von 2014 seine illustre Karriere dann tatsächlich beenden, wäre Nübel knapp 30 Jahre alt.

Eigentlich also im besten Torwartalter. Es ist aber unklarer denn je, ob er dann auch der neue Stammtorwart des Rekordmeisters wird. Denn in Nübels Abwesenheit hat sich an der Säbener Straße einiges getan. Zunächst holte man den jungen Daniel Peretz.

Und erst kürzlich hat man in Jonas Urbig das wohl größte deutsche Talent verpflichtet und dem Ausgeliehenen damit quasi vor die Nase gesetzt.

"Es war klar, dass etwas passieren würde, da sich Peretz unglücklich verletzt hatte. Doch die Bayern hätten holen können, wen sie wollen oder in ein noch höheres Regal greifen können, es sind die Bayern", meinte Nübel dazu lapidar.