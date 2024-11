DFB-Team: Erkenntnisse nach Gala-Vorstellung gegen Bosnien – Nagelsmann hat ein Monster erschaffen

Den Kontrahenten zu knacken, ihn zu distanzieren und bis zum Abpfiff nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen – für all das lieferte die DFB-Elf in Freiburg eine Blaupause.

Es gab Zeiten, da hätte eine deutsche Nationalmannschaft mit einem tiefstehenden Gegner, wie die Bosnier am Samstagabend einer waren, so ihre Probleme gehabt.

Dass die Umsetzung bereits vier Monate nach dem Turnier fast in Perfektion funktioniert, schien Nagelsmann fast selbst zu überraschen: "So eine gierige Mannschaft im November zu sehen, ist nicht selbstverständlich."

Musialas Limit verschiebt sich weiter

Wer einem jungen Mann dabei zusehen möchte, wie er zum Weltstar wird, der sollte in diesen Wochen Spiele des FC Bayern München oder eben der DFB-Elf anschauen.

Denn Musiala macht gerade eine beeindruckende Entwicklung durch. Der 21-Jährige ist längst kein Talent mehr – er ist der Fixpunkt der Teams, in denen er spielt.

Auch gegen Bosnien unterstrich er diesen Status mit geradezu beängstigender Leichtigkeit.

Sein Führungstor nach zwei Minuten war schon das vierte in dieser Spielzeit, das er mit dem Kopf erzielte. "Er wird zu einem kompletten Stürmer", schwärmte Lothar Matthäus bei "RTL".

Die neugewonnene Abschlussstärke, die überbordende Kreativität am Ball, aber auch der Einsatz und Wille, sich dem Gegner in der Defensive entgegenzustellen – all das macht den gebürtigen Stuttgarter schon jetzt zum besten deutschen Fußballer.

"Bei ihm können sich viele junge Spieler, die Profi werden wollen, was abschneiden. Er hört extrem zu, er will immer alles wissen, holt sich Szenen, will besser werden. Er hat nicht das Statusdenken, dass er der Superstar ist und nichts mehr lernt, er ist extrem offen und am Ende belohnt er sich selbst", sagte Nagelsmann nicht ohne Stolz.

In einem Interview mit dem "RND" unterstrich Musiala selbst vor einigen Tagen seine persönliche Zielsetzung, Weltfußballer werden zu wollen.

Entwickelt er sich auch nur annähernd so weiter, wäre dies viel mehr logische Konsequenz als Utopie.