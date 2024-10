+++ 6. Oktober, 14:15 Uhr: Havertz muss passen, Chance für Burkardt +++

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss bei den anstehenden Länderspielen in der Nations League gegen Bosnien und Herzegowina sowie gegen die Niederlande auf Kai Havertz verzichten. Der Arsenal-Star muss wegen Kniegelenkbeschwerden passen.

Dabei hatte er am Wochenende noch beim FC Arsenal glänzen können, er egalisierte den Rekord einer Arsenal-Legende. Nagelsmann muss aber auf den formstarken Offensivmann verzichten.

Das könnte nun die Chance für einen Neuling sein, denn Nagelsmann nominierte Jonathan Burkardt nach. Der 24-Jährige hatte am Samstag beim 3:0 seiner Mainzer beim FC St. Pauli zwei Tore erzielt. Damit erzielte er in dieser Saison sein fünftes Ligator in dieser Saison und hat damit sogar einen Treffer mehr auf dem Konto als Havertz in der Premier League.