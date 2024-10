Abwehrtalent bei 1860 München: Nagelsmann verpasste Profi-Karriere

Als Trainer war Nagelsmann aufgrund seiner Jugend stets ein Frühstarter, als Aktiver hingegen blieb dem neuen Bundestrainer der Sprung zum Profi verwehrt. Der in Landsberg am Lech geborene Nagelsmann spielte in der Jugend von 1860 München und später in der zweiten Mannschaft des FC Augsburg.